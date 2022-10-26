Названа самая модная кухня октября

В квартире героини выпуска очень маленькая кухня, на которой хочется, несмотря на размеры помещения, и принимать гостей, и готовить.

Ведущая программы, уютолог Вера Кинчева, предложила героине — хрупкой, романтичной особе — использовать в интерьере французский стиль.

Главная особенность этого стиля — удачное сочетание антикварных предметов и современной мебели в интерьере. Утонченная атмосфера строится на маленьких деталях: зеркала в золоченых рамах, старинный комод, нарядные абажуры... А вот цветовая палитра может быть абсолютно любой.