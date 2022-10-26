Названа самая модная кухня октября

В квартире героини выпуска очень маленькая кухня, на которой хочется, несмотря на размеры помещения, и принимать гостей, и готовить.
Ведущая программы, уютолог Вера Кинчева, предложила героине — хрупкой, романтичной особе — использовать в интерьере французский стиль.
Главная особенность этого стиля — удачное сочетание антикварных предметов и современной мебели в интерьере. Утонченная атмосфера строится на маленьких деталях: зеркала в золоченых рамах, старинный комод, нарядные абажуры... А вот цветовая палитра может быть абсолютно любой.
Фото: кадр из передачи
Тем не менее дизайнеры советую оставлять стены белыми или использовать теплые оттенки этого цвета — бежевый, кремовый, цвет слоновой кости. А сочетать их можно с нежными пастельными оттенками — лавандовым, фисташковым, песочным, розовым, голубым. В результате получается элегантная, непринужденная и очень уютная обстановка с легким налетом романтики.
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Кроме того, в настоящем французском интерьере активно используются натуральные материалы — глиняная плитка с природным орнаментом, деревянная мебель и текстиль натуральных оттенков.
Фото: кадр из передачи
Для кухни героини программы «ПроУют» выбирают торшер в стиле «прованс», перекрашивают деревянные венские стулья в кремовый цвет. И финальный штрих — большое старинное зеркало напротив обеденного стола, которое позволит визуально расширить пространство.
Также способствует этому эффекту лайфхак от дизайнеров: одну стену в помещении «отдать» под обои, соответствующие стилю.
Смотрите программу «ПроУют» на Первом канале по субботам, в 10:15.