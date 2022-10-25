Тарасова отреагировала на побег Милохина из «Ледникового периода»

Председатель жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что Даня Милохин покинул проект. Причем сделал это блогер крайне некрасиво: он подставил продюсеров, не предупредив.

«Даня не должен подводить Женю или любого человека, который завязан на нем. Это нехорошая черта мужчины», — считает она.

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Милохин сейчас в Дубае. Он заявил, что проект забрал у него много сил и он устал. Во вторник блогер не появился на генеральном прогоне, а в среду будет сниматься новый выпуск. Но уже без Медвелохиных.