Даня Милохин не предупредил создателей «Ледникового периода» о своем побеге

Даня Милохин огорошил поклонников «Ледникового периода» своим уходом из проекта. Блогер записал видео, в котором сообщил, что решил бросить шоу из-за того, что устал.

Источники Teleprogramma.pro сообщили, что артист никого не предупредил о своих планах. И его отъезд стал большой неожиданностью для всех, кто имеет отношение к популярному телешоу.

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С Даней пытались договориться, но попытки оказались тщетны. К сожалению, мы больше не увидим Милохина в «Ледниковом периоде», хотя у него были все шансы победить.