Люди, не знающие преград: СТС покажет экстремальное шоу «Суперниндзя»

В Минеральных Водах завершились съемки нового экстремального шоу СТС под названием «Суперниндзя». Его ведущими стали видеоблогер Дмитрий Масленников, игрок регби-клуба ЦСКА и сборной России по регби Василий Артемьев и звезда сериала «Классная Катя» Валерия Астапова.
Телевизионщики собрали уникальную трассу из двух полос по 100 метров. Ее фрагменты привезли на 35 грузовиках, процесс монтажа занял три недели. Конструкция содержит 1374 световых прибора и 400 квадратных метров светодиодных экранов.
«Спортивное движение «ниндзя» популярно во всем мире и обрело большое количество последователей в России. Мы решили развивать это направление и силами нашей креативной команды создали уникальный зрелищный формат не только для поклонников этого спорта, но и для всех любителей соревновательных проектов», - говорит заместитель генерального директора «СТС Медиа» по производству Максим Рыбаков.
По правилам шоу, игрокам предстоят отборочный этап, полуфинал, финал и суперфинал. Для прохождения важны скорость и количество загоревшихся колец, которые нужно снимать на каждом этапе. Если кольцо не срывается, участник не может продолжить испытание. В полуфинале 70 атлетов сражаются не только с трассой, но и друг с другом, проходя испытания в парной гонке на двойной полосе.
В финал попадут 35 героев, и только двоих лучших атлетов ждет суперфинал. Победит тот, кто сможет обогнать соперника и заполучить последнее кольцо на вершине 26-метровой башни.
Организаторы проекта получили более 2000 заявок со всей России. В итоге в борьбу вступили 175 участников, среди которых: сыровар, дрессировщик, фитнес-тренер звезд, хоккеист, диджей, спасатель, бурильщик нефтяных скважин, участница конкурсов красоты, машинист поезда, артист балета, парапланерист и представители других профессий.
Среди игроков обнаружились музыкант Егор Шип, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, блогер Мухаммат Биттуев, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян.
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Помимо сложной трассы, у которой нет аналогов в мире, участникам и ведущим нужно было преодолеть испытание погодой – совсем неласковой для всех собравшихся.
«Дождь, морось, ветер — ткань промокала до нитки. Отстоять в такой одежде долго — практически невозможно, поэтому команда раздобыла нам термопушку. Под нашими костюмами еще и несколько слоев термобелья, оттого мы выглядели такими толстячками. Мы также грелись в трейлере, спасали и горячий обед с чаем. Но больше всего помогал драйв: переживали за участников, как за близких», - рассказал Дмитрий Масленников.
Смотрите экстремальное шоу «Суперниндзя» в новом телесезоне канала СТС и на more.tv.