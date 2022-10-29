Что на самом деле происходит на съемках «Ледникового периода»

Как мы уже писали, первые два выпуска прошли без участия главной звезды арбитража - Татьяны Анатольевны Тарасовой, которую заменила Елена Чайковская (не исключено, кстати, что в скором времени мы можем увидеть и Чайковскую, и Тарасову за одним судейским столом). Прославленная наставница пропустила съемки по состоянию здоровья, но собралась с силами и вернулась.

Всем было очень интересно, как будет строиться взаимодействие Тарасовой с Маратом Башаровым, которого несколько лет назад уличили в рукоприкладстве по отношению к супруге. Тогда Татьяна Анатольевна рискнула высказать в глаза Башарову то, о чем думала вся страна. Однако после этого актер заверил, что отношения с тренером не испортились. В «Ледниковом периоде» они снова сошлись, но никаких искр изо льда высечено не было.

Тарасова объективно оценила номер, в котором актер, кстати, предстал в женском образе, а сам Марат после выступления галантно приложился к тарасовской руке.

Авербух против эротики