Что на самом деле происходит на съемках «Ледникового периода»

Ледовые побоища на Первом канале не прекращаются, но, к счастью, обходится без кровопролития - просто команды Ильи Авербуха и Александра Жулина продолжают выяснять, какая из них круче и мастеровитее.
Тарасова простила Башарова?
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Как мы уже писали, первые два выпуска прошли без участия главной звезды арбитража - Татьяны Анатольевны Тарасовой, которую заменила Елена Чайковская (не исключено, кстати, что в скором времени мы можем увидеть и Чайковскую, и Тарасову за одним судейским столом). Прославленная наставница пропустила съемки по состоянию здоровья, но собралась с силами и вернулась.
Всем было очень интересно, как будет строиться взаимодействие Тарасовой с Маратом Башаровым, которого несколько лет назад уличили в рукоприкладстве по отношению к супруге. Тогда Татьяна Анатольевна рискнула высказать в глаза Башарову то, о чем думала вся страна. Однако после этого актер заверил, что отношения с тренером не испортились. В «Ледниковом периоде» они снова сошлись, но никаких искр изо льда высечено не было.
Тарасова объективно оценила номер, в котором актер, кстати, предстал в женском образе, а сам Марат после выступления галантно приложился к тарасовской руке.
Авербух против эротики
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Промокампания «Ледникового периода» стартовала на Первом незадолго до премьеры первого выпуска. Пары были представлены в максимально откровенной манере: открытые платья, эротичные поглаживания и взгляды. В одном из таких роликов, разумеется, принимала участие и жена продюсера проекта Ильи Авербуха Елизавета Арзамасова, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым.
Увы, многие зрители не приняли эстетику промоакции и обвинили создателей рекламы в пошлости. Кажется, Авербух согласен с ними, но, поскольку высказаться напрямую не может, прокомментировал это крайне аккуратно.
- Я не занимаюсь промо проекта, это решение руководства канала, - подчеркнул хореограф. - У них такое видение. Я идей не предлагал.
К слову, недаром Авербух называл шоу «живым организмом». Там даже правила могут меняться, если это нужно для зрелищности и драматургии. Так, в некоторых выпусках проекта команды обменяются тренерами. И Илья получит возможность наставлять любимую жену, выступающую за сборную Жулина.
Валерьянка для Милохина
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Как известно, Илья Авербух лично уговорил блогера Даню Милохина вернуться в «Ледниковый период» - приезжал к парню домой, играл с ним на приставке и нашел нужные слова. А ведь в прошлом году Даня, как признавался сам, чуть не сбежал с «Ледника» за два выпуска до финала из-за давления и ответственности: «Многие хотели от меня чего-то...» Оказалось, что и в этом сезоне, хотя проект только-только стартовал, Милохина уже посещали подобные мысли.
- Самое сложное для меня - выходить на лед, - признался блогер на съемках. - Дикий стресс. Совсем недавно были моменты, когда мне хотелось уйти, потому что сильно волновался. И зачем мне делать то, от чего я так волнуюсь, если можно не делать то, что вызывает волнение?
В итоге для того, чтобы успокоиться, Даня начал принимать валерьянку. Сразу видно - блогер взрослеет!
Алферова присмотрит за мужем
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Состав арбитров тоже пластичен: постоянные величины - лишь Татьяна Навка и Татьяна Тарасова (или Елена Чайковская). В третьем выпуске шоу временно судить участников доверят актрисам Лянке Грыу и Ксении Алферовой, а еще шоумену Виктору Васильеву. Алферовой придется оценивать мужа, актера Егора Бероева, танцующего в паре с симпатичной фигуристкой Еленой Ильиных. Кстати, увидев за кулисами Ксению, особенно обрадовался даже не Егор, а... Марат Башаров.
- Это моя первая партнерша, смотрите! - закричал актер.
- Ты что такое говоришь-то?! - возмутилась Алферова, муж которой в этот момент как раз уходил со льда
- В театре, в театре, конечно! - опомнился Марат. - А вы что подумали?
«Ледниковый период» 29 октября в 18.20 на Первом канале