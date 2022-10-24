В Финляндии участницу «Голоса» выгнали из шоу из-за российского паспорта

В Финляндии тоже популярно шоу «Голос», но на прошлой неделе на проекте произошел крупный скандал. Одну из участниц выгнали из передачи из-за того, что у нее было двойное гражданство — финское и российское.
После того, как история получила огласку, телеканал и продюсеры пригласили ее обратно — но уже отказалась девушка.
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«То есть я как гражданка Финляндии могу голосовать на президентских выборах — но на сцене петь в эфире финского телешоу мне нельзя. Это просто уничтожило меня морально», — призналась участница.