В Финляндии участницу «Голоса» выгнали из шоу из-за российского паспорта

В Финляндии тоже популярно шоу «Голос», но на прошлой неделе на проекте произошел крупный скандал. Одну из участниц выгнали из передачи из-за того, что у нее было двойное гражданство — финское и российское.

После того, как история получила огласку, телеканал и продюсеры пригласили ее обратно — но уже отказалась девушка.

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