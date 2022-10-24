Раскрыты имена еще нескольких участников шоу «Наследники и самозванцы» на ТВ-3

На канале ТВ-3 в ближайшее время стартует новое реалити-шоу в жанре детектива «Наследники и самозванцы», в котором примут участие восемнадцать звезд.
Правила шоу напоминают популярную игру в «Мафию». По его условиям в борьбе за наследство таинственного миллионера героям предстоит пережить настоящую психологическую драму и пройти проверку на прочность, которая раскроет их подлинную человеческую природу.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Так, в одном из выпусков встретятся лицом к лицу два блогера с огромными аудиториями Саша Стоун и Наташа Гасанханова. После скандала, связанного с именем Вали Карнавал, им есть что сказать друг другу.
Наташа Гасанханова. Фото: ТВ-3
Только что стали известны имена еще двух участников шоу «Наследники и самозванцы». В борьбу за приз до 5 млн рублей вступят телеведущая и подруга Насти Ивлеевой Юлия Коваль и актер Анар, которого зрители знают благодаря ролям в сериалах «Война семей» и «Березка».
Напомним, ранее ТВ-3 уже раскрывал имена звезд-участников шоу. Это Дава, Айза, Алена Шишкова, Татьяна Котова, Виктория Агалакова, Карина Кросс и Серафим Сашлиев.