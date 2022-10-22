Ольга Скабеева выгнала влиятельного мужчину из студии

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева - личность эмоциональная. Она не раз отчитывала дерзких гостей в студии, дав понять, что никто не имеет права плохо отзываться о России.
В одном из выпусков скандальная журналистка сцепилась с дипломатом Вадимом Трюханом. Скабеевой не понравилось, как он стал неоднозначно отзываться о стране и выгнала его за дверь.
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«Вадим стал забывать, что он гость, приглашенный эксперт из Украины. А его страна - ходячая и говорящая иллюстрация бардака. Пусть приходит в себя!» - пояснила Скабеева.