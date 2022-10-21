Они переедут за вас: «Пятница!» запускает тревел-шоу о городах для ПМЖ в России

Канал «Пятница!» запускает познавательный тревел-проект «Пробный переезд», в котором расскажет, где на Руси жить хорошо. Ведущие Анфиса Черных и Антон Зайцев будут исследовать нашу страну с точки зрения ПМЖ: сколько стоит жилье, где учиться, куда устроиться на работу, как отдыхать.
«Главная фишка в том, что мы с Анфисой приезжаем в разные города не в качестве туристов и обращаем внимание не на достопримечательности, а смотрим как на города для переезда. В этом шоу изучение городов серьезнее и пристальнее, нежели в других тревел-проектах», — отмечает Антон Зайцев.
«Когда я начинала вести это шоу, не понимала, в чем его цель. Мне казалось, что все хотят переехать только в Москву или Петербург. Это неправда. В нашей стране огромное количество городов, и они все разные, со своим настроением, своей историей, людьми. Каждый может подобрать себе город по душе», — добавляет Анфиса Черных.
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Каждый выпуск посвящен одному городу. Зрителям расскажут о плюсах и минусах проживания здесь и встретятся с местными жителями, которые поделятся знаниями аборигенов. В первых выпусках будут показаны Калининград, Ярославль, Казань и Сочи.
Не пропустите премьеру нового шоу «Пробный переезд» — 22 октября в 10:00 на канале «Пятница!».