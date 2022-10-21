Они переедут за вас: «Пятница!» запускает тревел-шоу о городах для ПМЖ в России

Каждый выпуск посвящен одному городу. Зрителям расскажут о плюсах и минусах проживания здесь и встретятся с местными жителями, которые поделятся знаниями аборигенов. В первых выпусках будут показаны Калининград, Ярославль, Казань и Сочи.

Не пропустите премьеру нового шоу «Пробный переезд» — 22 октября в 10:00 на канале «Пятница!».