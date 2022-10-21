«Всего добивается мужчина, а главный приз - женщине»: в Comedy Club вспомнили Кристину Асмус

А еще в гости Comedy пришла автоблогер проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская. Она рассказала, какую машину стоит сейчас выбирать, и жестко проехалась по феминизму. По словам Елены, ни условно женских увлечений, ни подруг у нее в силу специфики работы нет.

Также в выпуске: Демис Карибидис вместе с Катей Шкуро покажут номер об адюльтере и мужском газлайтинге, Иван Половинкин расскажет, как «легко» ему живется со своей женой, а группа USB даст ироничный ответ мировому киносообществу, которое пыталось отстранить российских кинематографистов от участия в «Оскаре».

В финале программы Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Андрей Скороход, Константин Бутусов и Марина Кравец покажут номер о том, как боссу полезно иметь в офисе антистресс-комнату, особенно если подчиненные не до конца понимают, чем именно занимается фирма.

Смотрите Comedy Club - 21 октября в 21:00 на канале ТНТ.