«Всего добивается мужчина, а главный приз - женщине»: в Comedy Club вспомнили Кристину Асмус

Вечером 21 октября на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу Comedy Club.
Гостем Павла Воли и Гарика Харламова на этот раз стал спортсмен Александр Большунов – самый титулованный лыжник в истории советского и российского спорта. Он рассказал о своих спортивных увлечениях: роликовых лыжах, гребле на байдарках и каноэ и большом теннисе. Большунов объяснил, что не может усидеть на одном месте, за что с легкой руки Павла Воли получил прозвище «Анти-Харлашка».
Также комики обсудили и супругу спортсмена, которая тоже является лыжницей.
«Видите, как несправедлив мир: всего добивается мужчина, а главный приз достается женщине», – подметил Харламов.
«Кристина, мы тебя помним!», – иронично добавил Воля, намекая на бывшую жену Гарика, Кристину Асмус.
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А еще в гости Comedy пришла автоблогер проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская. Она рассказала, какую машину стоит сейчас выбирать, и жестко проехалась по феминизму. По словам Елены, ни условно женских увлечений, ни подруг у нее в силу специфики работы нет.
Также в выпуске: Демис Карибидис вместе с Катей Шкуро покажут номер об адюльтере и мужском газлайтинге, Иван Половинкин расскажет, как «легко» ему живется со своей женой, а группа USB даст ироничный ответ мировому киносообществу, которое пыталось отстранить российских кинематографистов от участия в «Оскаре».
В финале программы Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Андрей Скороход, Константин Бутусов и Марина Кравец покажут номер о том, как боссу полезно иметь в офисе антистресс-комнату, особенно если подчиненные не до конца понимают, чем именно занимается фирма.
Смотрите Comedy Club - 21 октября в 21:00 на канале ТНТ.