Покатались на лошадях и беспилотном такси: шоу «Поехали!» покажет чудеса Татарстана

В новом выпуске тревел-шоу «Поехали!» ведущие Первого канала отправятся в Иннополис — город инноваций, робототехники и IT-образования в Татарстане. В нем всего пять улиц, и трехкомнатную квартиру можно снять всего за 20 тысяч рублей.
Жители Иннополиса давно знакомы с роботами-доставщиками и машинами без водителей.
«Мы прокатились на беспилотном такси, — рассказала Мария Осадник. — Удивительно, конечно, когда к тебе приезжает машина без водителя, кресло водителя пустое! В университете Иннополиса ведутся разработки новейших роботосистем. В частности, придумывают универсальные экзоскелеты, которые могут работать в таких местах, где человек находиться не может. Мне довелось примерить экзоскелет и поуправлять им».
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Вторым пунктом путешествия стал остров-град Свияжск с населением всего 250 человек. Это маленький старинный городок со множеством храмов и музеев — полная противоположность Иннополису. В Свияжске нет роботов, зато можно пострелять из лука, покататься на лошадях и попить чай из самовара.
Смотрите шоу «Поехали!» — 22 октября в 11:10 на Первом канале.