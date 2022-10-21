Бузовой стоит еще раз поискать любовь на проектах ТНТ, считает Малафеев

В новом выпуске шоу «Звезды в Африке» от 23 октября участники проекта впервые обсудят ведущую Ольгу Бузову.
Так, Вячеслав Малафеев из команды «синих» затронет тему поиска мужчины для скандальной певицы, которая уже трижды пыталась найти любовь на проектах ТНТ. Футболист высказался, что Ольге следует попробовать еще раз — ведь она так и не нашла свое женское счастье.
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Кроме того, зрители увидят, как Карина Кросс выбивается в лидеры, Вика Одинцова теряет доверие товарищей, а к команде «красных» присоединится новый участник, которого никто из звезд близко не знает.
Голосование на вылет покажет неожиданный результат. На финальное испытание отправятся два сильных игрока. Не обойдется без травм: один из участников несколько раз сорвался с 7-метровой высоты ради победы.
Смотрите «Звезды в Африке» в воскресенье, 23 октября, в 19:00 на канале ТНТ.