Бузовой стоит еще раз поискать любовь на проектах ТНТ, считает Малафеев

В новом выпуске шоу «Звезды в Африке» от 23 октября участники проекта впервые обсудят ведущую Ольгу Бузову.

Так, Вячеслав Малафеев из команды «синих» затронет тему поиска мужчины для скандальной певицы, которая уже трижды пыталась найти любовь на проектах ТНТ. Футболист высказался, что Ольге следует попробовать еще раз — ведь она так и не нашла свое женское счастье.

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