Жанна Бадоева наелась гусениц в Намибии

В городах Намибии диких животных нет. Но, к примеру, в деревнях на ночь надо все прятать – бабуины воруют. К носорогам, гепардам и слонам местные привыкли, как мы к лошадям или овцам. Причем здесь принято есть дикое мясо, оно считается более полезным, его советуют употреблять людям с высоким давлением.

Мясо зебры вкуснее и нежнее, а главное, дешевле той же говядины. Но самое популярное блюдо на рынке – гусеницы. Говорят, в них много протеина, и раньше их могли себе позволить только богатые. Я тоже попробовала местный деликатес: оказалось - дрянь редкая, похожая на мокрую соленую бумагу.