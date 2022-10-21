Жанна Бадоева наелась гусениц в Намибии

В городах Намибии диких животных нет. Но, к примеру, в деревнях на ночь надо все прятать – бабуины воруют. К носорогам, гепардам и слонам местные привыкли, как мы к лошадям или овцам. Причем здесь принято есть дикое мясо, оно считается более полезным, его советуют употреблять людям с высоким давлением.
Мясо зебры вкуснее и нежнее, а главное, дешевле той же говядины. Но самое популярное блюдо на рынке – гусеницы. Говорят, в них много протеина, и раньше их могли себе позволить только богатые. Я тоже попробовала местный деликатес: оказалось - дрянь редкая, похожая на мокрую соленую бумагу.
Жанна Бадоева в шоу «Жизнь других». Фото: Первый канал
Между бедными и богатыми тут огромный контраст. Среднего класса нет. Либо ты живешь в трущобах, либо ездишь отдыхать в Европу. Даже отношения в семьях отличаются. В богатых семьях царит равноправие, мужчины помогают по хозяйству.
В бедных мужчина скорее умрет с голоду, чем что-то себе приготовит. С детьми они не общаются, денег в семью не приносят и вообще загадка, чем они занимаются. О детях намибийские мужчины совсем не заботятся. Отношения длятся до тех пор, пока женщина не забеременеет, потом она рожает и уходит с ребенком жить к матери.
Жанна Бадоева в шоу «Жизнь других». Фото: Первый канал
В Намибии нельзя вызвать такси. Вы просто стоите на дороге и ловите проезжающие мимо машины. Причем индивидуальное такси заказать тоже нельзя. Вы всегда будете делить машину минимум еще с двумя пассажирами.
В Намибии много племен, которые свято чтут традиции. Женщинам из племени химба, к примеру, запрещено рожать в больнице. Они никогда не моются водой – только протирают тело глиной. И волосы никогда не моют, они заплетают косички и окрашивают их смесью коровьего жира, глины и охры.
«Жизнь других», воскресенье, 10.15, Первый канал