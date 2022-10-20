«Только самые сливки!»: Макс +100500 продолжает обозревать хиты интернета

22 октября на канале «Че!» состоится премьера второго сезона шоу «iТопчик» с Максом Голополосовым, больше известным как Макс +100500.

В этом проекте обозреватель собирает популярный блогерский контент со всего мира: топовые YouTube-каналы, тренды из TikTok, взрывные видеоблогеры и прочее. Ну и, конечно же, он комментирует все это в своей оригинальной манере.

«Попсы не будет, только рок-н-ролл! — обещает Максим. — Каждый день блогеры заливают в интернет гигабайты видео, и надо сильно постараться, чтобы добраться до самого интересного. Поэтому есть «iТопчик»! В шоу нет проходных роликов, только самые сливки!»

«Наша первая задача — находить топовый контент, на который можно залипнуть вечерком. А вторая — опережать тренды и показывать зрителю то, о чем скоро будет говорить весь мир».