«Только самые сливки!»: Макс +100500 продолжает обозревать хиты интернета

22 октября на канале «Че!» состоится премьера второго сезона шоу «iТопчик» с Максом Голополосовым, больше известным как Макс +100500.
В этом проекте обозреватель собирает популярный блогерский контент со всего мира: топовые YouTube-каналы, тренды из TikTok, взрывные видеоблогеры и прочее. Ну и, конечно же, он комментирует все это в своей оригинальной манере.
«Попсы не будет, только рок-н-ролл! — обещает Максим. — Каждый день блогеры заливают в интернет гигабайты видео, и надо сильно постараться, чтобы добраться до самого интересного. Поэтому есть «iТопчик»! В шоу нет проходных роликов, только самые сливки!»
«Наша первая задача — находить топовый контент, на который можно залипнуть вечерком. А вторая — опережать тренды и показывать зрителю то, о чем скоро будет говорить весь мир».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, соведущим проекта является Петр Гланц — актер дубляжа, голос Дэдпула и Тириона Ланнистера из «Игры престолов». Вместе с Максом они соревнуются в остроумии и подкалывают друг друга.
Смотрите «iТопчик» с 22 октября — по выходным в 23:30 на канале «Че!».