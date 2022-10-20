Стало известно об уходе Александра Маслякова из КВН

Известный актер Михаил Башкатов начинал свой творческий путь с команды КВН «МаксимуМ». Поэтому популярный проект он знает изнутри.

По словам Башкатова, ведущему Александру Маслякову действительно стало сложно вести шоу, так как съемочный процесс отнимает много сил и времени. А мэтру все же недавно исполнилось 80 лет, да и тем более он переболел коронавирусом.

«Он человек пожилой, а съемка длится больше трех часов, и все это время ему надо находиться на сцене… Думаю, что на какой-то юбилейной игре он появится, а вот вести целый сезон, мне кажется, ему уже очень тяжело. В любом случае, желаю Александру Васильевичу крепкого здоровья, — заявил Башкатов в разговоре с kp.ru.

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Масляков, напомним, уже несколько месяцев не появляется на сцене. В роли ведущего в КВН его замещают известные шоумены — Валдис Пельш, Дмитрий Нагиев и Дмитрий Хрусталев.