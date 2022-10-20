«Да я вообще ничего не знаю про танцы!»: Азамат Мусагалиев пришел судит танцоров в проект ТНТ

В свежем выпуске шоу «Новые танцы» участников турнира оценят известные хореографы Мигель и Егор Дружинин, а также человек, не имеющий никакого отношения к танцам, — телеведущий Азамат Мусагалиев.

37-летний шоумен сам признался, что единственный момент, который объединяет его с миром телепроекта, это то, что его дочери занимаются в школе Мигеля.