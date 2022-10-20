«Да я вообще ничего не знаю про танцы!»: Азамат Мусагалиев пришел судит танцоров в проект ТНТ

В свежем выпуске шоу «Новые танцы» участников турнира оценят известные хореографы Мигель и Егор Дружинин, а также человек, не имеющий никакого отношения к танцам, — телеведущий Азамат Мусагалиев.
37-летний шоумен сам признался, что единственный момент, который объединяет его с миром телепроекта, это то, что его дочери занимаются в школе Мигеля.
«Я пришел сюда и получил невероятные впечатления. Самое главное: мне было приятно находиться с вот такими профессионалами в месте, где я мало что понимаю. Да я вообще ничего не знаю про танцы! Но теперь они поселили во мне желание научиться в этом разбираться», — сказал Азамат.
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В новом выпуске зрителей ждут детские слезы за сценой, обворожительные женщины-кошки и мужчина на пилоне. Свой номер также покажет танцевальная команда, которая нередко выступает с Димой Биланом, Сергеем Лазаревым и Клавой Кокой.
Смотрите девятый выпуск шоу «Новые танцы» — 22 октября в 21:00 на канале ТНТ.