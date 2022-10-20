Карина Кросс против Давы: раскрыты имена звезд нового шоу «Наследники и самозванцы»

Раскрыты имена еще четырех участников нового большого шоу «Наследники и самозванцы» канала ТВ-3. Как стало известно Teleprogramma.pro, в проекте примут участие популярный видеоблогер и певица Карина Кросс, актриса Виктория Агалакова (хорроры «Невеста» и «Русалка. Озеро мертвых»), экс-солистка «ВИА Гры» и «мисс Россия – 2006» Татьяна Котова, а также модель Алена Шишкова, известная как бывшая девушка Тимати и мать его ребенка.

Ранее было объявлено, что в состав участников вошли блогеры Дава, Айза и Серафим Сашлеев.

Таким образом, Давид Манукян и Карина Кросс снова сойдутся вместе. В прошлом эти две звезды сняли немало забавных роликов вместе, ходили слухи об их романе, но затем блогеры якобы поссорились и разошлись разными дорогами. Теперь им предстоит выстоять друг против друга в драматичной игре с суровыми испытаниями и проверками на психологическую устойчивость.