Лера Кудрявцева: «Наталья Бондарчук рассказала, почему развелась с Николаем Бурляевым»

Родиться в семье людей, которых знает и любит вся страна, — это большая удача или, скорее, испытание? С одной стороны, такой ребенок появляется словно с золотой ложкой во рту, но с другой, жизнь такая длинная и готовит испытания для каждого по собственному сценарию.

Родители Натальи Бондарчук расстались, когда девочке было всего восемь лет. Их разрыв сильно ранил маленькую Наташу: ей не хватало отца, его заботы и покровительства. Может быть, именно поэтому она, повзрослев, искала защиты у мужчин, которые закрывали этот ее дефицит родом из детства.

Андрей Тарковский — взрослый, умный, талантливый, авторитарный — просто не мог не понравиться юной актрисе. Доверив Наталье роль Хари в картине «Солярис», Тарковский вскоре осознал, что испытывает к ней нежные чувства. Режиссер был женат, у них с супругой подрастал сын, которым Тарковский очень дорожил, но чувства к Наталье захлестнули его с головой.

«Он просто встал на колени и сказал, что он меня любит», — рассказала Наталья.

«А вы?» — не удержалась я от вопроса.

«Мне было страшно…» — искренне призналась моя гостья.

Даже не представляю себе, что Наталья испытала тогда. Она не могла не понимать, что их роман обречен, но и отказаться от него не могла. Несмотря на то что Наталья всегда понимала, что времени у них с Тарковским очень мало, она болезненно переживала разрыв.

От душевной боли ее спас актер Николай Бурляев, который — ирония судьбы — тоже снимался у Тарковского, только в другой картине. Актеры поженились, дважды стали родителями, но спустя семнадцать лет любовная лодка все-таки разбилась.