Лера Кудрявцева: «Наталья Бондарчук рассказала, почему развелась с Николаем Бурляевым»

Родиться в семье людей, которых знает и любит вся страна, — это большая удача или, скорее, испытание? С одной стороны, такой ребенок появляется словно с золотой ложкой во рту, но с другой, жизнь такая длинная и готовит испытания для каждого по собственному сценарию.
Родители Натальи Бондарчук расстались, когда девочке было всего восемь лет. Их разрыв сильно ранил маленькую Наташу: ей не хватало отца, его заботы и покровительства. Может быть, именно поэтому она, повзрослев, искала защиты у мужчин, которые закрывали этот ее дефицит родом из детства.
Андрей Тарковский — взрослый, умный, талантливый, авторитарный — просто не мог не понравиться юной актрисе. Доверив Наталье роль Хари в картине «Солярис», Тарковский вскоре осознал, что испытывает к ней нежные чувства. Режиссер был женат, у них с супругой подрастал сын, которым Тарковский очень дорожил, но чувства к Наталье захлестнули его с головой.
«Он просто встал на колени и сказал, что он меня любит», — рассказала Наталья.
«А вы?» — не удержалась я от вопроса.
«Мне было страшно…» — искренне призналась моя гостья.
Даже не представляю себе, что Наталья испытала тогда. Она не могла не понимать, что их роман обречен, но и отказаться от него не могла. Несмотря на то что Наталья всегда понимала, что времени у них с Тарковским очень мало, она болезненно переживала разрыв.
От душевной боли ее спас актер Николай Бурляев, который — ирония судьбы — тоже снимался у Тарковского, только в другой картине. Актеры поженились, дважды стали родителями, но спустя семнадцать лет любовная лодка все-таки разбилась.
Наталья Бондарчук в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
«Бурляевы и Бондарчуки — это взрывная смесь!» — вздыхает Наталья, вспоминая прошлое.
Что ж, актерские браки — это всегда непросто, поэтому и распадаются часто. Сейчас актриса замужем в третий раз, причем снова за актером. Они счастливы вместе уже тридцать лет, хотя поначалу Наталью смущала разница в возрасте: муж моложе ее на четырнадцать лет. Однако супруги прошли испытание временем, которое сделало их настоящей семьей.
А семья у Натальи большая! Внуков у Бондарчук уже семеро, и знаменитая бабушка старается проводить с ребятами как можно больше времени. Трое мальчишек согласились прийти ко мне в студию и рассказать о том, какая замечательная бабушка получилась из знаменитой актрисы.
Словом, большая семья Бондарчуков действительно счастлива, но есть в ней и тайны, в которые не принято посвящать посторонних. Что Наталья скрывает о родном брате? Почему она боится плохой наследственности? И согласится ли ответить на вопрос, который стоит один миллион рублей? Все ответы — в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» 22 октября в 13:00 на НТВ.