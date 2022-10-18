Тарасова всех «построила» на съемках «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вернулась в состав жюри нового сезона «Ледникового периода» после госпитализации. У нее подскакивало давление, и за день до съемок гуру фигурного катания угодила в одну из московских больниц.

Однако на съемках в «Лужниках» Татьяна Анатольевна сразу обозначила, кто тут главный. Она «построила» съемочную группу и попросила их работать быстрее. Журналистам тоже досталось: тренер потребовала снимать ее оперативнее.