Бывший Бузовой и бывшая Гуфа: названы первые участники нового реалити «Наследники и самозванцы»

Канал ТВ-3 раскрыл первые имена участников грядущего шоу «Наследники и самозванцы». За приз в 5 миллионов рублей под руководством Ляйсан Утяшевой будут бороться популярные блогеры Дава (Давид Манукян), Айза (Айза-Лилуна Ай) и Серафим Сашлеев, автор православного YouTube-канала «Серафим».

Всего в реалити-шоу в жанре детектива примут участие 18 игроков, имена остальных 15-ти станут известны позже. Премьера масштабной телеигры в духе популярной «Мафии» запланирована на текущую осень, но точной даты пока нет.

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