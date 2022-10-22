«Ледниковый период»: Милохина и Медведеву травят судьи, а Башарову простили пьяный дебош

Девятый по счету сезон проекта «Ледниковый период» стартовал на Первом канале. И в первый же день съемки стало понятно, что по традиции интриг, скандалов и словесных перепалок в нем, несмотря на дружелюбную вывеску «Снова вместе», будет много. «Телепрограмма» высвечивает самые яркие из них.
Демарш Авербуха
Пары в этом году поделили на две сборные - Александра Жулина и Ильи Авербуха, поэтому каждый потерянный балл, а то и десятая балла - это минус из общей копилки. С самых первых выступлений наставники начали биться за оценки. Не сдержался даже обычно спокойный и уравновешенный Авербух. Все началось с выступления Жени Медведевой, которая вернулась в проект с Даней Милохиным. В первом выпуске пара показала прилиное катание, сделав несколько опасных и высоких поддержек («свечка»), но максимальных оценок от судей не дождалась.
- Что же нужно было сделать, чтобы получить максимальные оценки за технику? - робко поинтересовалась у ведущей Анны Щербаковой после проката Медведева.
А после фигуристки и тиктокера на лед вышли звезда сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко и олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар. Завышенные, как показалось Авербуху, оценки вызвали у него бурю негодования, что только разозлило судей. Как бы они не начали мстить Илье!
Арзамасова дала огня
Лиза Арзамасова открыла в себе чувственность. И показала ее зрителю. Фото: Михаил Фролов/КП
Еще одним важным возвращением (помимо Марата Башарова - в участники, Елены Летучей - в жюри, а Алины Загитовой - в ведущие) стал камбэк актрисы Елизаветы Арзамасовой - уже в статусе жены продюсера и хореографа Ильи Авербуха. Лиза показала номер в паре с молодым и красивым фигуристом Никитой Кацалаповым (его еще более красивая жена Виктория Синицына катается в шоу в паре с конькобежцем Иваном Скобревым).
Настолько смелым и эротичным был танец, а платье - таким открытым, что в жюри зашелестело слово «секс». Судьи признали подчеркнутую сексапильность актрисы, которую зритель привык видеть в образе синего чулка. И тут операторы, конечно, начали все чаще выхватывать глаза Ильи Авербуха. Маслица в огонь решил подлить главная язва проекта - Алексей Ягудин.
- Как она раскрылась с этим партнером, правда, Илюш? - начал травить хореографа ведущий. - Какой был полет! Сколько секса! И вот это я прохожу каждый год, когда на лед выходит Татьяна Тотьмянина (в этом году, как и в прошлом, жена Ягудина выступает в паре с Иваном Колесниковым. - Авт.). Нравится? С дебютом тебя, Илюша!
Тарасова вернется
Татьяна Анатольевна комментирует фигурное катание на Первом канале и планово готовилась к съемкам новых выпусков «Ледника». Но накануне съемок что-то пошло не так.
- Мы говорили вечером, и Татьяна Анатольевна подтвердила свое присутствие, - рассказал «Телепрограмме» Авербух. - Затем она почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться в клинику. Просто подскочило давление, закружилась голова. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Татьяна Анатольевна дома. Она в форме - совсем недавно комментировала фигурное катание. И мы ждем, когда она как можно скорее вернется к нам в строй.
Телеграм-каналы нагнали ужаса и написали про ухудшение работы мозга Татьяны Анатольевны. Но через несколько дней она сама вышла на связь и опровергла домыслы: «Мое здоровье получше, спасибо большое!» Пока вместо Тарасовой временно оценивать номера участников доверили Елене Чайковской - известнейшему тренеру по фигурному катанию, педагогу и автору книг.
Марат не тонет
Башарова стыдить - только время тратить: с него все как с гуся вода. Фото: Михаил Фролов/КП
В Голливуде Марата Башарова после семейного скандала с избиением бывшей жены Екатерины Архаровой «отменили» бы: не взяли ни в один телепроект, отлучили от съемок, интервью и обложек. Но России гуманизма не занимать: Марата на ТВ и в кино принимают с распростертыми объятиями. Правда, не все. После отказа актера извиняться перед женщинами, которых он обидел, честно высказать ему в лицо все, что думает, смогла одна Татьяна Анатольевна Тарасова.
- Я бы тебе привет не сказала, - встретила давнего знакомого в студии шоу «Сегодня вечером» прославленный тренер. - Ты или извинишься на всю страну по отношению к женщине, или я отсюда ухожу.
Башаров отказался. Тарасова сдержала слово и вышла из студии. Первый и второй выпуск «Ледника» председатель жюри пропустила по состоянию здоровья - артисту повезло. Но что будет, когда Татьяна Анатольевна вернется? «У меня никаких разногласий с Татьяной Анатольевной не было», - слукавил Башаров, когда ему намекнули на назревающий конфликт.
«Ледниковый период» по субботам в 18.20 на Первом канале