«Ледниковый период»: Милохина и Медведеву травят судьи, а Башарову простили пьяный дебош

Девятый по счету сезон проекта «Ледниковый период» стартовал на Первом канале. И в первый же день съемки стало понятно, что по традиции интриг, скандалов и словесных перепалок в нем, несмотря на дружелюбную вывеску «Снова вместе», будет много. «Телепрограмма» высвечивает самые яркие из них.

Демарш Авербуха

Пары в этом году поделили на две сборные - Александра Жулина и Ильи Авербуха, поэтому каждый потерянный балл, а то и десятая балла - это минус из общей копилки. С самых первых выступлений наставники начали биться за оценки. Не сдержался даже обычно спокойный и уравновешенный Авербух. Все началось с выступления Жени Медведевой, которая вернулась в проект с Даней Милохиным. В первом выпуске пара показала прилиное катание, сделав несколько опасных и высоких поддержек («свечка»), но максимальных оценок от судей не дождалась.

- Что же нужно было сделать, чтобы получить максимальные оценки за технику? - робко поинтересовалась у ведущей Анны Щербаковой после проката Медведева.

А после фигуристки и тиктокера на лед вышли звезда сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко и олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар. Завышенные, как показалось Авербуху, оценки вызвали у него бурю негодования, что только разозлило судей. Как бы они не начали мстить Илье!

Арзамасова дала огня