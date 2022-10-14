Чтобы остаться в шоу «Звезды в Африке», номинанты на вылет боролись четыре часа

Новый выпуск шоу «Звезды в Африке» от 16 октября будет весьма насыщенным событиями.
В команду «синих» на место Стаса Ярушина пришел сильных игрок, при этом Вики Одинцова все больше тайно общается с «красными». Девушку обвинили в нечестной игре, а Светлану Пермякову — в излишней агрессии.
В испытании на звезды в этот раз состоится эпичная битва победителей первого и второго сезонов — Вячеслава Малафеева и Олега Верещагина. Еду в лагерь принесет сильнейший. Но делиться пищей никто из игроков не хочет.
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Номинанты на вылет примут участие в сложном и самом продолжительном испытании за всю историю проекта — оно растянется аж на четыре часа и закончится уже после захода солнца!
Смотрите шоу «Звезды в Африке» в воскресенье, 16 октября, в 19:00 на канале ТНТ.