Чтобы остаться в шоу «Звезды в Африке», номинанты на вылет боролись четыре часа

Новый выпуск шоу «Звезды в Африке» от 16 октября будет весьма насыщенным событиями.

В команду «синих» на место Стаса Ярушина пришел сильных игрок, при этом Вики Одинцова все больше тайно общается с «красными». Девушку обвинили в нечестной игре, а Светлану Пермякову — в излишней агрессии.

В испытании на звезды в этот раз состоится эпичная битва победителей первого и второго сезонов — Вячеслава Малафеева и Олега Верещагина. Еду в лагерь принесет сильнейший. Но делиться пищей никто из игроков не хочет.