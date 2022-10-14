Захотелось остаться: «Жизнь своих» покажет, как хорошо в Ярославской области

В новом выпуске программы «Жизнь своих» от 16 октября ведущий-путешественник Евгений Кривцов отправится в Ярославль, а заодно посетит расположенные рядом село Вятское, город Рыбинск, деревню Кузнецово и город Тутаев.

Зрители познакомятся с Андреем Лагузовым – продолжателем династии автомобилестроителей, который собрал собственный музей раритетных машин. Их у него целых тридцать!

А еще один житель Ярославля Петр Шелкошвейн уже более 60 лет трудится на ткацкой фабрике «Красный перекоп». Когда-то его напарницей на производстве была будущая первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Житель деревни Кузнецово Михаил Коломыцев переехал в глубинку из Москвы. Вместе с женой и пятью детьми он обзавелся хозяйством: овцы, кони, бараны, индюшки, куры, козы. А еще фермер является гармонистом и действующий солистом Москонцерта, выезжающим на концерты.