Захотелось остаться: «Жизнь своих» покажет, как хорошо в Ярославской области

В новом выпуске программы «Жизнь своих» от 16 октября ведущий-путешественник Евгений Кривцов отправится в Ярославль, а заодно посетит расположенные рядом село Вятское, город Рыбинск, деревню Кузнецово и город Тутаев.
Зрители познакомятся с Андреем Лагузовым – продолжателем династии автомобилестроителей, который собрал собственный музей раритетных машин. Их у него целых тридцать!
А еще один житель Ярославля Петр Шелкошвейн уже более 60 лет трудится на ткацкой фабрике «Красный перекоп». Когда-то его напарницей на производстве была будущая первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Житель деревни Кузнецово Михаил Коломыцев переехал в глубинку из Москвы. Вместе с женой и пятью детьми он обзавелся хозяйством: овцы, кони, бараны, индюшки, куры, козы. А еще фермер является гармонистом и действующий солистом Москонцерта, выезжающим на концерты.
«Меня и мою семью кормит гармошка. В пять часов встал, подоил коз и в Москву, на концерт», - говорит Коломыцев.
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Ведущий программы Евгений Кривцов побывал во многих городах, но именно Ярославская область вдохновила его на неожиданное признание.
«У меня появилась лихая мысль – бросить все и остаться в Ярославле. Уж больно вольготна и хороша здесь жизнь своих», - сказал путешественник.
Смотрите тревел-шоу «Жизнь своих» - 16 октября в 10:15 на Первом канале.