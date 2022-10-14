Сильвестр Сталлоне и Беар Гриллс объединились ради приключенческого проекта

Звезда фильмов «Рэмбо» Сильвестр Сталлоне и звезда шоу «Выжить любой ценой» Беар Гриллс объединились для создания «сериала с высоким уровнем адреналина», меняющего жанр приключений.

«Моя цель всегда заключалась в том, чтобы раздвинуть границы не только в жизни, но и во всех моих творческих начинаниях. Нет ничего более приятного, чем смешивать невероятное с невероятным и создавать незабываемое. То, что мы запланировали, эпично, красиво и меняет правила игры, и я не могу дождаться, когда все испытают это», — цитирует 76-летнего Сталлоне издание Deadline.