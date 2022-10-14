Сильвестр Сталлоне и Беар Гриллс объединились ради приключенческого проекта

Звезда фильмов «Рэмбо» Сильвестр Сталлоне и звезда шоу «Выжить любой ценой» Беар Гриллс объединились для создания «сериала с высоким уровнем адреналина», меняющего жанр приключений.
«Моя цель всегда заключалась в том, чтобы раздвинуть границы не только в жизни, но и во всех моих творческих начинаниях. Нет ничего более приятного, чем смешивать невероятное с невероятным и создавать незабываемое. То, что мы запланировали, эпично, красиво и меняет правила игры, и я не могу дождаться, когда все испытают это», — цитирует 76-летнего Сталлоне издание Deadline.
Правда, пока не понятно, что это будет — художественный сериал или реалити-шоу. Создатели называют проект «первым в своем роде гибридным сериалом без сценария».
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В партнерстве с двумя звездами и их продюсерскими компаниями выступает студия Endemol Shine North America. Никаких дат создатели проекта пока не назвали.