«Как предотвратить измену? Разговаривать»: стартует новый сезон реалити «Опасные связи»

В каждой программе ведущие встречаются с героем, который подозревает своего партнера в измене. Узнав всю историю взаимоотношений, эксперты проводят независимое расследование, чтобы доказать или опровергнуть факт измены. Окончательное решение всегда остается за героем выпуска — только ему решать, дать отношениям еще один шанс или перестать строить иллюзии.

Смотрите новый сезон реалити «Опасные связи» на канале «Че!» — с 17 октября, по будням в 23:00.