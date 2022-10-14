«Как предотвратить измену? Разговаривать»: стартует новый сезон реалити «Опасные связи»

17 октября на канале «Че!» стартует новый сезон провокационного реалити-шоу «Опасные связи». Ведущие проекта Денис Гребенюк и Дмитрий Рыбин продолжают разбираться, почему люди изменяют друг другу и можно ли как-то предотвратить неверность.
«Истории наших героев всегда разные. Измена может случиться однажды, а может тянуться годами. Бывает, она приходит в момент кризиса, а иногда врывается в крепкую и стабильную семью. Она может не касаться отношений, а быть зависимостью, от которой хочется избавиться. Причин — масса. И новые выпуски доказывают, что никто, увы, не застрахован от предательства на сто процентов», — говорит Дмитрий Рыбин.
«Меня часто спрашивают: как предотвратить измену? Разговаривать со своим партнером. Не прятать проблемы в себе, а честно рассказать, что именно беспокоит или не удовлетворяет в отношениях. Помните — все тайное становится явным», — добавляет Денис Гребенюк.
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В каждой программе ведущие встречаются с героем, который подозревает своего партнера в измене. Узнав всю историю взаимоотношений, эксперты проводят независимое расследование, чтобы доказать или опровергнуть факт измены. Окончательное решение всегда остается за героем выпуска — только ему решать, дать отношениям еще один шанс или перестать строить иллюзии.
Смотрите новый сезон реалити «Опасные связи» на канале «Че!» — с 17 октября, по будням в 23:00.