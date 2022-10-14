«У меня не сложилось, и все-таки я здесь»: Дима Масленников оказался в «Новых танцах»

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В финале передачи состоится битва двух ветеранов танцевальных проектов ТНТ, которые в представлении не нуждаются. Ева Уварова и Коля Багдасарян уже стали примерами для миллионов танцовщиков по всей стране, но теперь им предстоит доказать, что они стали еще сильнее: не только технически, но и ментально.

Смотрите восьмой выпуск второго сезона шоу «Новые танцы» - 15 октября в 21:00 на канале ТНТ.