«У меня не сложилось, и все-таки я здесь»: Дима Масленников оказался в «Новых танцах»

В свежем выпуске шоу «Новые танцы» от 15 октября компанию Мигелю в жюри составят хореограф Катя Решетникова и новичок в судейском корпусе – видеоблогер Дима Масленников.
«Раньше я занимался современными танцами. Не думал, честно говоря, что окажусь здесь за счет другого типа творчества, за счет видеоблогинга. Потому что в тот период хотелось заниматься танцами, добиться каких-то высот, но не сложилось. С другой стороны, я же все-таки здесь», - сказал 27-летний Дмитрий.
В новом выпуске зрителей и жюри ожидают «самый маленький вог», экскурсия в мир японской культуры, стильная провинциальная дискотека, космический эксперимент с акробатическими нотками и экранизация комикса на сцене.
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В финале передачи состоится битва двух ветеранов танцевальных проектов ТНТ, которые в представлении не нуждаются. Ева Уварова и Коля Багдасарян уже стали примерами для миллионов танцовщиков по всей стране, но теперь им предстоит доказать, что они стали еще сильнее: не только технически, но и ментально.
Смотрите восьмой выпуск второго сезона шоу «Новые танцы» - 15 октября в 21:00 на канале ТНТ.