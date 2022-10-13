Прибыв в Казань, ведущие шоу «Поехали!» остались без автомобиля

В следующем выпуске тревел-шоу «Поехали!» ведущие Первого канала отправятся в Казань.

Столица Татарстана встретила Марию Осадник и Евгения Покровского весьма неласково. Когда они приехали снимать передачу, начался дождь и даже ураган. Натурные съемки пришлось отменить. А затем случилась еще одна напасть — машину телевизионщиков эвакуировали, и вместо любования достопримечательностями пришлось вызволять увезенный автомобиль.

Несмотря на неприятности, ведущие сходили в мечеть, купили чак-чак, побывали в татарском доме моды и примерили национальную одежду. Марию Осадник поразила местная библиотека, где выдача книг автоматизирована и библиотекарь совсем не нужен. А еще любопытным показался казанский ЗАГС, построенный в форме гигантского казана.

Не были в Казани? Тогда не пропустите шоу «Поехали!» — в субботу, 15 октября, в 11:10 на Первом канале.