Бабаян, Лель, Жуков, Салтыкова: названы участники третьего сезона шоу «Суперстар!»

Канал НТВ объявил имена участников третьего сезона музыкального проекта «Суперстар!», премьера которого состоится в эфире в ноябре.

На шоу приглашены еще десять артистов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и «нулевые». А вот и они:

Роксана Бабаян;

Вячеслав Малежик;

Катя Лель;

Алена Иванцова;

Ольга Зарубина;

Александр Айвазов;

Рома Жуков

Сергей Чумаков;

Ирина Салтыкова;

Жан Милимеров.

Как и в предыдущих сезонах, каждый выпуск программы будет посвящен определенной теме: «Свой хит», «Посвящение ушедшим друзьям», «Любимые хиты» и другим. Начиная со второго выпуска, проект будет покидать один участник — тот, кто набрал наименьшее количество баллов. Члены жюри могут поставить артисту за выступление один, два или ноль баллов.

Но появятся и нововведения. Так, члены жюри один раз за весь сезон могут спасти одного участника, но только в том случае, если решение будет единогласным.

Ведущими нового сезона «Суперстар!» традиционно будут популярная российская певица Лолита и ведущий международных музыкальных конкурсов «Ты супер!» Вадим Такменев.

«Для моих коллег этот проект — потрясающая возможность вернуться в строй. У всех участников были свои причины, по которым они из строя выпали. Но сцена — это жизнь, и либо ты борешься за нее всем смертям назло, либо зритель от тебя отворачивается. Думаю, все будут выкладываться по полной, и за этим будет интересно наблюдать: в таком необычном ракурсе моих коллег зрители ещё не видели, поэтому их ждет много сюрпризов», — говорит Лолита.

«В этом сезоне все будет намного круче, чем в предыдущем. Мы, например, поменяли декорации — они стали еще эффектнее, у нас стало больше требований к номерам участников, невероятные постановки в этом сезоне у балета. Еще проект интересен тем, что у нас нет никакой предопределенности: мы не даем установок членам жюри, они вольны делать, что хотят. Договориться с ними невозможно: если даже нам захочется «спасти» какого-то артиста, они могут назло его «утопить». И именно честным правилам игры проект обязан своим драйвом», — отмечает Вадим Такменев.

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