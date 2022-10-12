В шоу «Прожарка» появились настоящий огонь и новый ведущий

Хейт-шоу «Прожарка» вернется на ТВ этой осенью с новым ведущим. Сначала оно появится в эфире ТНТ4, затем на ТНТ и в интернет-ресурсах каналов.
Новые выпуски обещают удивить не только порцией жесткой сатиры и смелой ответной самоиронии гостей. «Прожарка» сменила площадку и переехала в уютный павильон студии «Мосфильм», а это значит, что атмосфера шоу будет камерной и ламповой — такой, как в самых первых эпизодах шоу: с настоящим камином и реальным огнем, который добавит жару и без того горячей атмосфере.
А самая жаркая новость осеннего сезона: ведущим проекта стал комик Андрей Бебуришвили. Именно ему предстоит не только представлять гостей и их противников, но и между делом регулярно прожаривать и тех и других.
«Я прекрасно ощущаю себя в роли ведущего, я будто был рожден для этого. Я надеюсь, что зрители по достоинству оценят и возвращение к оригинальному оформлению студии, потому что лучшие выпуски были записаны именно в этих декорациях. И с моим участием, само собой», — прокомментировал Бебуришвили.
В первом выпуске (от 17 октября) объектом прожарки стал популярный комик шоу Stand Up Иван Абрамов. Высмеивать его со всех сторон пришли его коллеги Игорь Джабраилов, Роман Косицын, Алексей Стахович и Вика Складчикова, а специальным гостем, который добавил прожарке своего друга остроты, стал Азамат Мусагалиев. Кроме того, к команде уже опытных «прожарщиков» присоединился новичок — комик Вадим Постильный.
«Если бы не психоанализ, я бы никогда в жизни не пришел на «Прожарку». Не то чтобы я к этому специально готовился 2,5 года, но хорошее чувство самоиронии и способность реагировать даже на самые жесткие шутки в свой адрес — это очень важно для становления внутреннего стержня. Местами было тяжело, это наверняка было видно по моему взгляду», — признался Абрамов.
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Вторым гостем (от 24 октября) стал резидент шоу Comedy Club Демис Карибидис. Искать его слабые места пришли Игорь Джабраилов, Настя Веневитина, Марк Сергиенко, Валера Артюхов и еще один дебютант, Кирилл Ясенок.
«Меня даже не прожарили, меня сварили! Ощущения, конечно, противоречивые: где-то посмеялся, где-то улыбнулся, где-то удивился, где-то ужаснулся. Готов ли я повторить? С удовольствием, но только когда мне исполнится лет 90. Как раз будет, что сказать!» — поделился эмоциями Карибидис.
Не пропустите новые выпуски «Прожарки» — 17 и 24 октября в 23:00 на канале ТНТ4.