В шоу «Прожарка» появились настоящий огонь и новый ведущий

Хейт-шоу «Прожарка» вернется на ТВ этой осенью с новым ведущим. Сначала оно появится в эфире ТНТ4, затем на ТНТ и в интернет-ресурсах каналов.

Новые выпуски обещают удивить не только порцией жесткой сатиры и смелой ответной самоиронии гостей. «Прожарка» сменила площадку и переехала в уютный павильон студии «Мосфильм», а это значит, что атмосфера шоу будет камерной и ламповой — такой, как в самых первых эпизодах шоу: с настоящим камином и реальным огнем, который добавит жару и без того горячей атмосфере.

А самая жаркая новость осеннего сезона: ведущим проекта стал комик Андрей Бебуришвили. Именно ему предстоит не только представлять гостей и их противников, но и между делом регулярно прожаривать и тех и других.