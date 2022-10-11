Лера Кудрявцева: «Владимир Девятов мечтает о Клаве Коке»

Певец с мировой известностью расскажет о том, какие у него планы на Клаву Коку, порассуждает о многоженстве с высоты своего четвёртого брака и признается, на что так сильно обижен его сын, живущий в Америке.

Владимира Девятова и его уникальный тембр голоса знают, без преувеличения, во всём мире. Музыка стала его судьбой ещё в юности, и с тех пор он ни разу ей не изменял. Одна, но пламенная страсть – это, в случае Девятова, исключительно про творчество. Потому что в ЗАГСе он успел побывать неоднократно, неоднократно становился счастливым отцом и дедом, и это несмотря на концерты, репетиции и гастроли.

– Я это называю орденами за многоженство, – посмеивается Девятов, поглаживая себя по богато расшитому сценическому костюму.

Костюмы у него и правда выразительные, особенные. Да и сам Девятов в свои зрелые годы выглядит молодцом. А женщины любят не только ушами, но и глазами. Не говоря уже о том, что настоящий артист не существует без восхищенных его талантом поклонниц. Поэтому тот факт, что на данный момент он официально женат уже в четвертый раз, неудивителен. Сам артист объясняет это воспитанием и уважением к женщине.

– Порядочные мужчины так воспитаны: лег в постель – женись! – говорит Владимир.

Что ж, звучит благородно и очень по-мужски. Владимир похож на человека надежного, умеющего держать слово и не уходить от ответственности. А в браке это не менее важно, чем любовь.

Елизавета, четвертая жена Владимира, значительно моложе супруга. Тридцатилетняя разница в возрасте сначала казалась девушке, дружившей с младшей дочерью певца, пропастью, но упорный Девятов все-таки смог перекинуть через неё надежный и крепкий мост.