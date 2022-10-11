Лера Кудрявцева: «Владимир Девятов мечтает о Клаве Коке»

Певец с мировой известностью расскажет о том, какие у него планы на Клаву Коку, порассуждает о многоженстве с высоты своего четвёртого брака и признается, на что так сильно обижен его сын, живущий в Америке.
Владимира Девятова и его уникальный тембр голоса знают, без преувеличения, во всём мире. Музыка стала его судьбой ещё в юности, и с тех пор он ни разу ей не изменял. Одна, но пламенная страсть – это, в случае Девятова, исключительно про творчество. Потому что в ЗАГСе он успел побывать неоднократно, неоднократно становился счастливым отцом и дедом, и это несмотря на концерты, репетиции и гастроли.
– Я это называю орденами за многоженство, – посмеивается Девятов, поглаживая себя по богато расшитому сценическому костюму.
Костюмы у него и правда выразительные, особенные. Да и сам Девятов в свои зрелые годы выглядит молодцом. А женщины любят не только ушами, но и глазами. Не говоря уже о том, что настоящий артист не существует без восхищенных его талантом поклонниц. Поэтому тот факт, что на данный момент он официально женат уже в четвертый раз, неудивителен. Сам артист объясняет это воспитанием и уважением к женщине.
– Порядочные мужчины так воспитаны: лег в постель – женись! – говорит Владимир.
Что ж, звучит благородно и очень по-мужски. Владимир похож на человека надежного, умеющего держать слово и не уходить от ответственности. А в браке это не менее важно, чем любовь.
Елизавета, четвертая жена Владимира, значительно моложе супруга. Тридцатилетняя разница в возрасте сначала казалась девушке, дружившей с младшей дочерью певца, пропастью, но упорный Девятов все-таки смог перекинуть через неё надежный и крепкий мост.
Владимир Девятов. Фото: НТВ
– Она ответила, знаете, что? – с улыбкой вспоминает артист. – «Владимир Сергеевич, вы же мне в отцы годитесь!»
Сказала – как в воду глядела: в отцы Девятов и правда сгодился. Правда, не самой Елизавете, а их общим детям – сыну Ивану и дочке Марии. Из Владимира в очередной раз получился прекрасный папа, ведь он искренне любит детей от всех своих браков и старается делать все, чтобы они были счастливы. Бывшие жены обиды на певца не держат – он всегда берег избранниц, старался смягчить разрыв и никогда не отказывался от помощи детям.
Отношения у него не сложились только с сыном Никитой, который давно живет в Америке. Молодой человек уехал туда с мамой много лет назад, и настоящей близости между ним и знаменитым отцом так и не получилось.
– Я понял, что там такая обида на меня страшная… – вздыхает Владимир, рассказывая о сыне.
Что ж, кровные узы не гарантия душевной близости. В остальном Владимира можно назвать счастливым человеком. А еще он не разучился мечтать! Так, он не отказался бы спеть дуэтом с Клавой Кокой, которую обожает молодежь.
– Она же народница по тембру! – объясняет Владимир своё желание.
Словом, Девятов полон сил, желаний и планов на будущее. Вот только одна ситуация из прошлого никак не дает ему покоя. Цена откровенности Девятова – один миллион рублей. Решится ли он обменять свою тайну на деньги?
Узнаете совсем скоро – 15 октября, в 13.00, на НТВ.