Экс-звезда «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов рассказал о закулисье знаменитой игры

После ухода из клуба питерский знаток некоторое время работал в структуре футбольного «Зенита», а теперь завел собственный блог, где делится с подписчиками мнением по поводу злободневных тем, а еще, конечно, особенностями, порой очень своеобразными и даже странными, внутренней кухни «ЧГК». «Телепрограмма» изучила дневники экс-капитана.

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Свеча горела на столе

«Многие из вас помнят, как игра начиналась с того, что в кромешной темноте выходил распорядитель с двумя канделябрами в руках. Затем делал канделябрами некие магические движения и после этого устанавливал их на стол, свет в зале зажигался. Казалось, что все это - задумка режиссера. Все выглядело очень естественно. Хотя на самом деле все было не так.

Это были тяжелые девяностые, когда далеко не все было просто с электричеством. В один прекрасный вечер ровно за минуту до начала эфира полностью погас свет во всем районе. Очевидно было, что трансляция начнется несколько раньше, чем сумеют запустить резервный генератор.

И тогда где-то в подсобке нашли два канделябра и свечи. Зрителям это действо казалось вполне логичным и красивым. А на самом деле это просто стечение обстоятельств и гениальное решение Владимира Ворошилова (режиссера, ведущего и идейного вдохновителя игры. - Ред.). Его изобретение, которое было придумано буквально за несколько секунд».

Синий, синий иней

«Зимние серии всегда проходили в заснеженном заледеневшем Нескучном саду. А зимы в Москве бывают разные... Бывает такое, что очень даже холодно. Именно так и было в тот год, стояли лютые морозы. И почему-то именно в тот год организаторам захотелось украсить Нескучный сад огромным количеством мелких лампочек.

Буквально засыпать кроны деревьев тысячами огоньков - их оказалось порядка 10 000. Рабочие натянули все эти электрические сети, повесили лампочки, закрепили на деревьях. Выглянув ненадолго на мороз, оператор сказал, что вроде как все нормально.

А когда стали готовиться к съемке, выяснилось, что один тип лампочек обладает каким-то специфическим синим цветом, который «пробивает» камеру и выглядит очень убого! Поэтому, чтобы картинка была фантастически красивой и радостной, да еще и праздничной, необходимо все синие лампочки заклеить. Можете представить лестницы, валенки, варежки, минут 35 на все и 5000 синих лампочек на деревьях, а еще вечер и темнота... Думаю, те, кто лазил по деревьям в валенках в минус 35, запомнили это ощущение навсегда».

Не трожь его - обидится!

«Нельзя трогать волчок (его запускает распорядитель, а не игроки. - Ред.). Это живое существо, и оно само выберет тебе вопрос. В зависимости от того, как ты - праведно или неправедно - вел себя в игре и жизни, волчок либо будет милостив, либо выдаст по полной программе. Однако люди пытались прикоснуться, каким-то образом наклонить его, за что волчок всегда был к этим людям жесток и очень сильно наказывал».

Красное для Двинятина