Как снимают новый сезон «Ледникового периода»

Девятый по счету сезон получил подзаголовок «Снова вместе», что объясняет концепцию: в эфире состоится несколько эпохальных возвращений. Во-первых, мы вновь увидим Егора Бероева (победитель сезона-2009) и Марата Башарова (катался в шоу и даже вел его). Во-вторых, на лед снова выйдет пара Даня Милохин - Евгения Медведева.
Словом, посмотреть есть на что. Все пары в этом году разделили на две сборные - Ильи Авербуха и Александра Жулина (тоже камбэк!), и теперь баллы набираются в командную копилочку, чтобы суммировать их к финалу. «Телепрограмма» побывала на съемках и посмаковала наиболее яркие моменты премьерного выпуска.
Фото: Михаил Фролов/КП
Ветеран «Ледникового периода» Марат Башаров вышел на лед в паре с Оксаной Домниной и после выступления раскрыл главную тайну: дын-дын - это слова из песни, под которую они танцевали, а не то, о чем все подумали.
Фото: Михаил Фролов/КП
Возвращения Дани Милохина ждали все, но никто не мог представить, что он снова будет кататься в паре с Евгенией Медведевой. Пара показала слаженное катание, сделала мощную высокую поддержку «флажок» и не стеснялась при этом спекулировать на теме романтических отношений, нежно прикасаясь друг к другу.
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Фото: Михаил Фролов/КП
Обычно опытный ведущий Алексей Ягудин сам помогает юной напарнице Алине Загитовой справиться с волнением и неловкими паузами. Но бывает так, что и она выручает коллегу.
Фото: Михаил Фролов/КП
Особо трепетным получилось возвращение на лед Лизы Арзамасовой - теперь уже в статусе жены продюсера и хореографа шоу Ильи Авербуха. Премьерный номер с Никитой Кацалаповым вверг публику и жюри в экстаз: слова «нежность», «любовь» и «секс» звучали чаще всего. «Привыкай, Илюша!», - подколол Авербуха едкий Алексей Ягудин, жена которого Татьяна Тотьмянина, кстати, тоже катается в проекте в паре с Иваном Колесниковым.
Фото: Михаил Фролов/КП
Алина Загитова (слева) получила в партнерши олимпийскую чемпионку-2022 Анну Щербакову, тоже ставшую соведущей проекта. Но если Алина, скажем так, прикреплена к команде Жулина, то Аня отвечает за бригаду Авербуха.
Полные составы команд
Команда Ильи Авербуха: Елена Ильиных и Егор Бероев, Валерия Ланская и Роман Костомаров, Евгения Медведева и Даня Милохин, Дарья Мороз и Максим Маринин, Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина и Иван Скобрев.
Команда Александра Жулина: Оксана Домнина и Марат Башаров, Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко и Александр Энберт, Алла Михеева и Иван Букин, Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников.
В жюри первого выпуска: Елена Летучая, Дмитрий Хрусталев, Светлана Захарова, Татьяна Навка, Елена Чайковская (она временно заменяет приболевшую Татьяну Тарасову).
«Ледниковый период. Снова вместе»
С 15 октября по субботам в 18.20 на Первом Канале