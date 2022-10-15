Как снимают новый сезон «Ледникового периода»

Девятый по счету сезон получил подзаголовок «Снова вместе», что объясняет концепцию: в эфире состоится несколько эпохальных возвращений. Во-первых, мы вновь увидим Егора Бероева (победитель сезона-2009) и Марата Башарова (катался в шоу и даже вел его). Во-вторых, на лед снова выйдет пара Даня Милохин - Евгения Медведева.

Словом, посмотреть есть на что. Все пары в этом году разделили на две сборные - Ильи Авербуха и Александра Жулина (тоже камбэк!), и теперь баллы набираются в командную копилочку, чтобы суммировать их к финалу. «Телепрограмма» побывала на съемках и посмаковала наиболее яркие моменты премьерного выпуска.