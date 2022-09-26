«Не успела исполнить песню Аллы Пугачевой»: Елена Воробей — о «Шоу Аватар» и роли Русалочки

В минувшую субботу на «Шоу Аватар» на канале НТВ была разоблачена Русалочка. Под этим Аватаром скрывалась юмористка Елена Воробей. В день разоблачения она исполнила символичную песню «Дельфин и русалка».
Как рассказала Teleprogramma.pro Елена, в это время она действительно превратилась в своего персонажа — «в эту трепетную и очаровательную жительницу подводного царства».
«Это песня моего романтического студенчества. Перед аранжировщиками стояла непростая задача придать ей новое дыхание. Мне кажется, они справились с ней виртуозно», — отметила Елена.
По словам юмористки, еще в предыдущих выпусках, исполняя песню «Твои следы» Муслима Магомаева, она понимала, что рискует. Поскольку в этой композиции четко слышала себя.
Елена Воробей в образе Русалочки. Фото: телеканал НТВ
«Потому что там невозможно что-то изображать, ее нужно проживать. А когда ты проживаешь музыкальное произведение, прорывается твоя душа и твой голос.
Конечно, человек с таким тонким слухом, как Марк Тишман, не мог этого не заметить. В первую очередь я ожидала разоблачения от него, и моя интуиция меня не подвела».
По словам Елены, Марк Тишман что-то заподозрил еще во втором выпуске. Конечно, хотелось обвести его вокруг пальца, но не получилось.
«Очень не хочется уходить, хотелось стукнуть Марка, когда он произнес мое имя. В предыдущих программах оно уже звучало, но по отношению к другому Аватару.
Жюри как чувствовало, что птичка уже залетела к ним, и расставило силки», — говорит Елена Воробей.
По словам Елены, к сожалению, она не успела исполнить песню Аллы Пугачевой «Бумажный змей». Для самой юмористки это невероятно сложная, но любимая ею композиция, которую она больше всего ждала.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Елена Воробей. Фото: канал НТВ
А еще Елена Воробей призналась Teleprogramma.pro, что если бы не была Русалочкой, то стала бы Пеппи Длинныйчулок. В детстве это была ее любимая книга.
«А вообще, с создателями проекта мы были на одной волне, возникало ощущение, что я прихожу в семью. И тем больнее расставаться», — заключила Елена Воробей.