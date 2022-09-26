«Не успела исполнить песню Аллы Пугачевой»: Елена Воробей — о «Шоу Аватар» и роли Русалочки

В минувшую субботу на «Шоу Аватар» на канале НТВ была разоблачена Русалочка. Под этим Аватаром скрывалась юмористка Елена Воробей. В день разоблачения она исполнила символичную песню «Дельфин и русалка».

Как рассказала Teleprogramma.pro Елена, в это время она действительно превратилась в своего персонажа — «в эту трепетную и очаровательную жительницу подводного царства».

«Это песня моего романтического студенчества. Перед аранжировщиками стояла непростая задача придать ей новое дыхание. Мне кажется, они справились с ней виртуозно», — отметила Елена.

По словам юмористки, еще в предыдущих выпусках, исполняя песню «Твои следы» Муслима Магомаева, она понимала, что рискует. Поскольку в этой композиции четко слышала себя.