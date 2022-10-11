«Наследники и самозванцы» с Ляйсан Утяшевой повторят структуру другой популярной игры

Канал ТВ-3 разъяснил, какие правила будут у нового реалити-шоу «Наследники и самозванцы», которое ведет Ляйсан Утяшева.

Проект собрал в одном замке 18 звезд шоу-бизнеса. Им предстоит пережить настоящую психологическую драму и пройти проверку на прочность, которая раскроет их подлинную человеческую природу. Знаменитостей ждет детективный сюжет и множество испытаний для тела и разума. Победителю достанется приз в пять миллионов рублей.

Правила шоу напоминают популярную игру для вечеринок «Мафия». В замке окажутся 15 «наследников» и 3 «самозванца», выбранные при помощи слепого жребия втайне от остальных игроков. «Самозванцам» на протяжении всего игрового дня приходится скрывать свою сущность, чтобы ничем не отличаться от «наследников». Раскрыться можно только по ночам.

Все вместе игроки проходят зрелищные, леденящие кровь испытания, чтобы по их итогам зарабатывать деньги и пополнять общий призовой фонд проекта. Максимально возможная сумма главного приза — пять миллионов рублей.