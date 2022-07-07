«Нашу чувствуешь любовь»: Сергей Жуков стал голосом канала ТНТ

Сергей Жуков запел на ТНТ. Его новый трек «Нашу чувствуешь любовь» уже вошел в эфирную ротацию телеканала.
Солист группы «Руки Вверх!», чей недавний концерт на стадионе «Лужники» собрал 72 тысячи зрителей, стал голосом летней кампании ТНТ. Его песня звучит в ролике, анонсирующем главные премьеры этого лета. Среди них сериалы «Детективное агентство Мухича», «Бедный олигарх», новые сезоны «Реальных пацанов», «Войны семей», шоу «Импровизация», «Где логика?», «Новые танцы» и «Однажды в России».
Но Жуков интересен каналу не только как певец. Он же еще и телепродюсер. В прошлом году его компания «Руки Вверх Продакшн» сняла для канала «Пятница!» сериал «Евгенич», а теперь начинает разработку новых проектов для ТНТ.
«Я всегда был зрителем ТНТ и частым участником программ телеканала. Теперь с интересом попробую себя в качестве создателя контента для ТНТ – сериалы, программы, музыкальные проекты. Надеюсь на долгие годы творческих побед. Пусть это лето будет жарким и даст начало чему-то очень хорошему», — говорит Сергей.
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Напомним, ранее канал ТНТ также выпускал проморолики в коллаборации с группой «Ленинград» и Сергеем Шнуровым, который писал саундтреки для анонсов сериалов «Семья» и «Детективное агентство Мухича».