«Нашу чувствуешь любовь»: Сергей Жуков стал голосом канала ТНТ

Но Жуков интересен каналу не только как певец. Он же еще и телепродюсер. В прошлом году его компания «Руки Вверх Продакшн» сняла для канала «Пятница!» сериал «Евгенич», а теперь начинает разработку новых проектов для ТНТ.

«Я всегда был зрителем ТНТ и частым участником программ телеканала. Теперь с интересом попробую себя в качестве создателя контента для ТНТ – сериалы, программы, музыкальные проекты. Надеюсь на долгие годы творческих побед. Пусть это лето будет жарким и даст начало чему-то очень хорошему», — говорит Сергей.

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Напомним, ранее канал ТНТ также выпускал проморолики в коллаборации с группой «Ленинград» и Сергеем Шнуровым, который писал саундтреки для анонсов сериалов «Семья» и «Детективное агентство Мухича».

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