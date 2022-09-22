«Наша работа делает улицы чище»: на канале «ЧЕ!» стартует новый сезон «Утилизатора»

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Напомним, «Утилизатор» — это шоу на канале «ЧЕ!» в жанре викторины. Основная цель проекта — помочь навести порядок в городах России и очистить улицы от железного мусора. Участниками становятся владельцы старых автомобилей. Давая правильные ответы на вопросы, они могут заработать неплохую сумму и решить — тратить деньги на ремонт машины или оставить их себе, избавившись от авто. За зрелищную утилизацию отвечает команда шоу, которая давит автомобили танками, поджигает, взрывает или разрывает на куски.

Смотри телепроект «Утилизатор» с Юрием Сидоренко с 23 сентября — по пятницам в 19:00 на телеканале «ЧЕ!»