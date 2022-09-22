«Наша работа делает улицы чище»: на канале «ЧЕ!» стартует новый сезон «Утилизатора»

23 сентября на телеканале «ЧЕ!» выходит новый сезон проекта «Утилизатор» с Юрием Сидоренко. Ведущий подготовил для телезрителей свежие способы, как быстро и максимально эффектно утилизировать старый автомобиль.
Брошенная во дворе машина — это не просто печально. На самом деле она медленно ржавеет, загрязняет природу дизельным маслом и может загореться в любой момент из-за старой проводки. Такая «недвижимость» занимает парковочные места и мешает проезду скорой помощи и пожарным. Поэтому необходимо вовремя и правильно избавляться от автохлама.
«Для того, чтобы правильно избавиться от ржавого авто, нужно пройти огонь и воду: собрать документы, посетить кучу инстанций, а в конце еще и заплатить. Не все готовы тратить на это время и силы, — поясняет автомеханик Юрий Сидоренко. — Мы с телеканалом «ЧЕ!» избавляем людей от головной боли и берем все заботы на себя. Ремонтировать автомобиль или утилизировать — личный выбор каждого. Главное, что наша работа делает улицы чище».
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Напомним, «Утилизатор» — это шоу на канале «ЧЕ!» в жанре викторины. Основная цель проекта — помочь навести порядок в городах России и очистить улицы от железного мусора. Участниками становятся владельцы старых автомобилей. Давая правильные ответы на вопросы, они могут заработать неплохую сумму и решить — тратить деньги на ремонт машины или оставить их себе, избавившись от авто. За зрелищную утилизацию отвечает команда шоу, которая давит автомобили танками, поджигает, взрывает или разрывает на куски.
Смотри телепроект «Утилизатор» с Юрием Сидоренко с 23 сентября — по пятницам в 19:00 на телеканале «ЧЕ!»