На ТНТ стартует громкая премьера с Дмитрием Губерниевым и Натальей Поповой

В следующую субботу, 5 октября, в 14:00 на ТНТ стартует новый громкий проект «Вызов», который сняли в Карелии.

Суть игры в том, что блогеры, артисты и спортсмены будут состязаться друг с другом в интеллектуальных и спортивных испытаниях за солидный приз. А помогать в этом им будут ведущие - комментатор «МАТЧ ТВ» Дмитрий Губерниев и первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

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«Я без ума от нашей молодежи. Это люди, которые умеют стоять на своем, доказывать свою позицию, защищать свои убеждения – невероятный потенциал знаний, умений, сотни прочитанных книг.