Мы продолжаем КВН: самые смешные шутки из нового сезона

Пропускающего эфиры по болезни Александра Маслякова подменяют Валдис Пельш, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев. А «Телепрограмма» проанализировала несколько последних выпусков передачи и поняла, над чем сейчас шутят комики и над чем смеется зритель.

Материнский капитал и Пугачева («Раисы», Иркутск)

В одной из мизансцен команда «Раисы» разыграла практически исторический костюмированный мини-сериал. В платье и парике императрицы под созвучный хит Ирины Аллегровой на сцену вышла одна из участниц для такого диалога:

- Смотрите, какое я себе платье купила! Я теперь почти как Екатерина.

- Слышишь, ты, екатеринбургер, тебе не кажется, что ты нерационально используешь материнский капитал?

- А я вам всем такие платья купила!

- Да, разбаловал матерей президент.

Дальше перешли к еще более актуальной повестке.

- О, это же Екатерина II, которая казнила Пугачева!

- Никто Пугачева не казнил. Он сам в Израиль уехал.

В зале и среди жюри намек на Максима Галкина вызвал фурор и овацию.

Екатеринбург и Николай II («Русская дорога», Армавир)