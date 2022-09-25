Мы продолжаем КВН: самые смешные шутки из нового сезона

Пропускающего эфиры по болезни Александра Маслякова подменяют Валдис Пельш, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев. А «Телепрограмма» проанализировала несколько последних выпусков передачи и поняла, над чем сейчас шутят комики и над чем смеется зритель.
Материнский капитал и Пугачева («Раисы», Иркутск)
В одной из мизансцен команда «Раисы» разыграла практически исторический костюмированный мини-сериал. В платье и парике императрицы под созвучный хит Ирины Аллегровой на сцену вышла одна из участниц для такого диалога:
- Смотрите, какое я себе платье купила! Я теперь почти как Екатерина.
- Слышишь, ты, екатеринбургер, тебе не кажется, что ты нерационально используешь материнский капитал?
- А я вам всем такие платья купила!
- Да, разбаловал матерей президент.
Дальше перешли к еще более актуальной повестке.
- О, это же Екатерина II, которая казнила Пугачева!
- Никто Пугачева не казнил. Он сам в Израиль уехал.
В зале и среди жюри намек на Максима Галкина вызвал фурор и овацию.
Екатеринбург и Николай II («Русская дорога», Армавир)
Фото: Первый канал
Разухабистый Алексей Кривеня, капитан команды «Русская дорога», в ушанке, игриво напомнил публике про Ипатьевский дом, где была расстреляна семья Николая II вместе с ним самим.
- Приезжаем в Екатеринбург, а нам говорят: «Добро пожаловать, будете жить у нас, как цари!» Мы говорим: «Не надо как цари, мы историю вашего города знаем. Читали». А вообще целый год в КВН не играли, соскучились. Столько всего произошло! Импортозамещение заработало. У нас в Армавире начали комплектующие для самолетов делать. Конечно, пока не всю нишу заняли - пока только сэндвичи делаем. И влажные салфетки.
Не обошлось и без шуток в адрес Валдиса Пельша, заменившего временно Александра Маслякова.
- Кстати, Александр Васильевич, я врать не умею, скажу, как есть, - повернувшись к ведущему, продолжил Кривеня. -
Выглядите хуже. Ведете вяло!
IKEA и арестанты («Отбоя нет», команда ФСИН РФ)
Фото: Первый канал
На музыкальную игру «Голосящий КиВиН» девушки, служащие во ФСИН России, подготовили песенку: «Мы привыкли стильно обставлять квартиры, но мебель шведскую вдруг запретили. Но мы скажем вам, что не стоит совсем грустить. Сможет мебель доступную вам заменить… Колония ИК-12 под Калининградом по улице Центральной, 39».
А в качестве комплимента спонсорам участницы зачитали благодарность экс-губернатору Кировской области (Никита Белых осужден на 8 лет), экс-губернатору Ивановской области (Павел Коньков находится под домашним арестом) и экс-губернатору Хабаровского края (Сергей Фургал находится в СИЗО «Лефортово») «за любезно пошитые платья».
Люся Чеботина и кент («Город N», Челябинск)
Фото: Первый канал
Впрочем, помимо политической и международной повестки, продолжают обыгрывать кавээнщики и ситуативные гэги. Классический прием - недалекий игрок в команде.
Такой есть почти в каждой. В команде «Город N» эту лямку тянет Никита.
- Зачем мы вообще сюда приехали?
- Как зачем? Тут вообще-то кент похоронен!
- Вообще-то Кант (немецкий философ предан земле в Калининграде, а игра проходила в Светлогорске, что в сорока километрах езды. - Авт.).
- Какой Кант? Мой кент - Андрюха.
- Извините, это Никита, он у нас немного туповат.
- В смысле немного?
- Никита, заканчивай, несмешно. Посмотри, какая Чеботина грустная сидит.
- У кого?
«КВН. Высшая лига», Первый канал, суббота в 21.35