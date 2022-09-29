«Моя команда ведет себя бесчеловечно»: Алина Алексеева расплакалась на шоу «Звезды в Африке»

Скандал на шоу «Звезды в Африке». Один из участников проекта заболел животом (надо полагать, от голодания) перед испытанием и был увезен на скорой со съемочной площадки.

Победитель второго сезона Олег Верещагин, который вернулся в третьем сезоне, оказался не готов мириться с таким положением дел. Он предположил, что заболевший симулирует боль и подводит своих товарищей.

С такой резкой позицией не согласилась другая участница проекта, актриса Алина Алексеева. Возмутившись, она вступила в перепалку с Верещагиным и сочла поведение своей команды ужасным, ведь главным для всех игроков должно оставаться здоровье.

«Поведение Олега меня сильно ранит. Сейчас моя команда ведет себя бесчеловечно», — со слезами на глазах прокомментировала ситуацию Алина.

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Кто пострадал на съемках и вернется ли он в лагерь?

Смотрите шоу «Звезды в Африке» 2 октября в 19:00 на канале ТНТ.