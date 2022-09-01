Модная школьница Zivert и концерт в Кремле: «Муз-ТВ» поздравляет с 1 Сентября

Свой эфир 1 сентября канал «Муз-ТВ» посвятил Дню знаний. С самого утра популярные звезды поздравляют юных зрителей с возвращением в школу. Также был запущен спецпроект «Угадай первоклассника» с редкими детскими фотографиями российских знаменитостей.

В 17:00 стартует программа «Консервы», в которой будут показаны лучшие клипы о школе, первой влюбленности и первых достижениях.

Ну а в 19:00 стартует главный хит-парад канала — «Муз-ТВ чарт», который в этот раз проведет певица Zivert. Да не просто проведет — а в школьной форме и с букетом из самых лучших клипов.