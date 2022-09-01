Модная школьница Zivert и концерт в Кремле: «Муз-ТВ» поздравляет с 1 Сентября

Свой эфир 1 сентября канал «Муз-ТВ» посвятил Дню знаний. С самого утра популярные звезды поздравляют юных зрителей с возвращением в школу. Также был запущен спецпроект «Угадай первоклассника» с редкими детскими фотографиями российских знаменитостей.
В 17:00 стартует программа «Консервы», в которой будут показаны лучшие клипы о школе, первой влюбленности и первых достижениях.
Ну а в 19:00 стартует главный хит-парад канала — «Муз-ТВ чарт», который в этот раз проведет певица Zivert. Да не просто проведет — а в школьной форме и с букетом из самых лучших клипов.
«Вы знаете, хотя я школу не особо любила, потому что там не очень любили меня, но Первое сентября — всегда был как выход на сцену! Это шанс выгулять новый образ, показать себя новую, потому что за лето я вырастала, менялась, нахватывалась какого-то классного стилька: новое каре или челка, модный прикид! Поэтому для меня Первое сентября — это был подиум! Я это очень любила!» — поделилась Юлия Зиверт.
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Добавим, что в первые осенние выходные канал «Муз-ТВ» порадует большим праздничным концертом «День знаний со звездами в Кремле» — самый музыкальный первый звонок пройдет на главной сцене страны для всех школьников. Дима Билан, Лариса Долина, Ольга Бузова, Глюк’oZa, Люся Чеботина, Денис Клявер и многие другие звезды вдохновят школьников на новый учебный год своими суперхитами и яркими выступлениями.
Смотрите трансляцию на «Муз-ТВ» 4 сентября в 20:00.