«Мне стыдно»: Андрей Черкасов рассказал правду про «Дом-2»

Андрей Черкасов являлся одним из «старичков» популярного проекта канала «Ю» «Дом-2». На поединке с Мурадом Легендой экс-участнику напомнили про сомнительное прошлое. Черкасов в ответ решил сделать заявление.

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«Не место красит человека, а человек место. На «ДОМе-2» много дичи, много того, за что мне стыдно. Я старался вести себя и жить по совести. Да, были неправильные моменты, но чертом я себя никак не назову», — заявил телезвезда.