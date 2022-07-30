«Мне стыдно»: Андрей Черкасов рассказал правду про «Дом-2»

Андрей Черкасов являлся одним из «старичков» популярного проекта канала «Ю» «Дом-2». На поединке с Мурадом Легендой экс-участнику напомнили про сомнительное прошлое. Черкасов в ответ решил сделать заявление.
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«Не место красит человека, а человек место. На «ДОМе-2» много дичи, много того, за что мне стыдно. Я старался вести себя и жить по совести. Да, были неправильные моменты, но чертом я себя никак не назову», — заявил телезвезда.
Мурад осыпал оппонента нецензурной бранью, которую тот едва мог разобрать.
«Ты хуже Бузовой!» — неожиданно выпалил Андрей в ответ.