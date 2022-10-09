Маша Распутина о тяготах «Шоу Аватар»: «Костюм прилипает, отдирать его приходится вместе с кожей»

В новом интервью певица Маша Распутина рассказала о сложностях съемок в «Шоу Аватар» на канале НТВ. А их, по словам 58-летней артистки, оказалось немало.

«Во-первых, ты надеваешь на себя что-то наподобие гидрокостюма. Съемки были в августе: на улице жара страшная, 30 градусов! В результате ты вмиг становишься весь потный, костюм к тебе прилипает. И после съемок ты вынужден просто отдирать его от себя вместе с кожей. А потом к тебе присоединяют еще миллион датчиков. Перед тем, как согласиться участвовать в шоу, я узнавала все подробности у организаторов. Мне сказали, что петь нужно будет в гидрокостюме, к которому подключат один-два провода. А там их миллион! Ты весь в проводах и датчиках! Если бы я знала, что будет такая экипировка, никогда бы не согласилась придти на этот проект. Это физически очень тяжело!» - поделилась Распутина с MK.ru.

«Я же — загородный человек, веду размеренный, спокойный образ жизни! Все, что творилось на «Аватаре», для меня неприемлемо! За кулисами к тебе подбегают человек десять инженеров-компьютерщиков. Я первый раз не поняла, почему они ко мне все ринулись. Говорю: «А ну отойдите быстро от меня!». Они же эти датчики крепят по всему телу: и на руки, и на ноги, и на ягодицы. А потом еще 20-килограммовую дуру на голову надевают. Я была просто в шоке! А еще мне нужно было петь и учиться управлять аватаром, чтобы он получился живым и ярким. Мне очень сложно было танцевать в такой экипировке тяжелой».