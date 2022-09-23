Мари Краймбрери стала новой ведущей «Муз-ТВ чарта»

На канале «Муз-ТВ» стартовал осенний сезон с музыкальными премьерами и новыми звездными ведущими. После того, как Zivert блистала «Муз-ТВ чарте» 1 сентября в образе школьницы, а Лолита покоряла аудиторию облегающим малиновым платьем, рулить хит-парадом пришла еще одна хитовая певица — Мари Краймбрери.

Последние пару лет молодая и дерзкая артистка сумела сломать все возможные стереотипы о музыкальных форматах. Заурядность — не про Мари, что доказывают ее треки: от поп-хитов «Мне так хорошо» и «Океан» до коллабораций с Гуфом и HammAli, от нецензурной «Палево» до душераздирающих «Пряталась в ванной» и Amore.

За прошедший год певица лишь повысила ставки: выпустила сольный сингл «Если устал», дуэты с Димой Биланом, Звонким и Клавой Кокой. А теперь Краймбрери заняла роль ведущей главного чарта «Муз-ТВ» и со своей нестандартной подачей будет рассказывать о самом актуальном в мире поп-музыки.