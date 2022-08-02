Марат Башаров высказался о правде и постановках на «Битве экстрасенсов»

Актер Марат Башаров вот уже много лет является ведущим популярного шоу ТНТ «Битва экстрасенсов». Артист признается. Что ему часто задают вопросы о проекте.
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«Знаете, если ко мне не подойдут десять человек и не спросят: «А «Битва экстрасенсов» — это правда?», то день прошел зазря. Я отвечаю, что правда. «Да ладно, не верю», но тогда зачем спрашивать», — недоумевает Башаров в интервью Teleprogramma.pro.
Башаров заявил, что людей с шестым чувством — много. И экстрасенсы, по его словам, реально существуют.
«Ведь в чем суть программы об экстрасенсах? Здесь важно выявить, кто видит, а кто нет, кто является фриком, кто пришел попиариться, а кто пришел денег заработать, но таких участников мы сразу отсекаем. Мы выявляем только тех, кто реально помогает», — добавил актер.