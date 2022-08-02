Марат Башаров высказался о правде и постановках на «Битве экстрасенсов»

Башаров заявил, что людей с шестым чувством — много. И экстрасенсы, по его словам, реально существуют.

«Ведь в чем суть программы об экстрасенсах? Здесь важно выявить, кто видит, а кто нет, кто является фриком, кто пришел попиариться, а кто пришел денег заработать, но таких участников мы сразу отсекаем. Мы выявляем только тех, кто реально помогает», — добавил актер.