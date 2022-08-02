Марат Башаров признался, с кем из участников «Битвы экстрасенсов» он реально подружился

Актер Марат Башаров утверждает — все, что происходит на «Битве экстрасенсов» — правда. По его словам, создатели проекта отсеивают фриков и оставляют только тех, у кого есть реальные магические способности.

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При этом Башаров успел за многие годы работы ведущего подружиться с некоторыми участниками шоу.