Марат Башаров признался, с кем из участников «Битвы экстрасенсов» он реально подружился

Актер Марат Башаров утверждает — все, что происходит на «Битве экстрасенсов» — правда. По его словам, создатели проекта отсеивают фриков и оставляют только тех, у кого есть реальные магические способности.
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При этом Башаров успел за многие годы работы ведущего подружиться с некоторыми участниками шоу.
«Мы были дружны со Свами Даши, с Владимиром Мурановым, с Александром Шепсом иногда созваниваемся, узнать, как дела, поздравить друг друга с днем рождения и все. Но я не обращаюсь к ним с вопросами и за помощью, потому что я не хочу знать, что меня ждет завтра. Там все известно и написано», — заявил Башаров в интервью Teleprogramma.pro.