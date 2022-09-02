Любовь Успенская выступит в шоу «Однажды в России»

Вечером 4 сентября на канале ТНТ стартует новый сезон сатирического скетч-шоу «Однажды в России».

Обыгрывать самые злободневные темы российской действительности будет не только «золотой состав» актеров проекта (Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Денис Дорохов, Яна Кошкина, Екатерина Моргунова, Михаил Стогниенко и другие), но и звездные гости. Так в первом выпуске появятся комики «Импровизации» Антон Шастун и Дмитрий Позов, а также королева шансона Любовь Успенская.

В первом скетче премьерного выпуска Ольга Картункова выступит в роли матери жениха, занимающейся подготовкой к свадьбе сына, и покажет, как правильно выбрать шоу-программу для такого торжества.

Азамат Мусагалиев и Яна Кошкина перевоплотятся в российских туристов и наглядно продемонстрируют, чем сейчас может обернуться обычный отпуск в Грузии.