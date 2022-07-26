Ляйсан Утяшева соберет участников нового телешоу в замке

Ляйсан Утяшева станет ведущей нового шоу канала ТВ-3 «Наследники и самозванцы». Премьера состоится в осеннем телесезоне.

Новая передача заменит в эфире легендарное шоу «Последний герой». Она объединит в себе сразу несколько всемирно популярных форматов и перенесет зрителей в пространство замка, где несколько десятков претендентов на победу сойдутся в битве за приз.

«Как и любая женщина, я люблю мистику и верю в нее. И еще я верю, что шоу «Наследники и самозванцы» покажет, что в России могут выходить интересные, шедевральные проекты мирового уровня. Я лично не сомневаюсь в этом. И это не просто громкие слова. Мы уже готовим проект вместе с командой, и я обещаю вам, что будет очень красиво и загадочно», — говорит Утяшева.