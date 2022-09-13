Лера Кудрявцева: «Юлианна Караулова столкнулась с изменой»

Юлианна Караулова – молодая мама, а выглядит так, как будто вчера закончила институт. Так обычно бывает, когда женщина счастлива и чувствует себя любимой и нужной. Действительно, певице грех жаловаться: она сделала успешную карьеру и при этом сумела создать семью. Вот только за каждым состоявшимся человеком, как правило, стоят завистники, готовые обесценить.

– Я поющие трусы, а вот Олечка Бузова – настоящая певица, – смеется Юлианна, рассказывая о конфликте с поклонниками Бузовой.

Юлианну такие обидные в общем-то слова лишь забавляют. Она знает цену себе и своему таланту, и ее самооценку не так-то легко пошатнуть. Кроме того, девушка всегда нравилась коллегам по творческому цеху, и они не стеснялись ей об этом говорить. Так, с Филиппом Киркоровым Юлианна нашла общий язык практически мгновенно. В детстве она несколько лет жила с родителями в Болгарии и освоила болгарский язык – родной для Филиппа Бедросовича. Несмотря на то что детство осталось далеко позади, Юлианна прямо в студии произнесла несколько фраз по-болгарски.

Хорошо знакома Юлианна и с Максимом Фадеевым. Одно время их связывали профессиональные отношения – Фадеев Караулову продюсировал – но вскоре девушку перестал устраивать его подход и она решила расторгнуть контракт. Это был рискованный шаг, фактически шаг в никуда, но Юлианна не из тех, кто пасует перед трудностями.