Лера Кудрявцева: «Юлианна Караулова столкнулась с изменой»

Юлианна Караулова – молодая мама, а выглядит так, как будто вчера закончила институт. Так обычно бывает, когда женщина счастлива и чувствует себя любимой и нужной. Действительно, певице грех жаловаться: она сделала успешную карьеру и при этом сумела создать семью. Вот только за каждым состоявшимся человеком, как правило, стоят завистники, готовые обесценить.
– Я поющие трусы, а вот Олечка Бузова – настоящая певица, – смеется Юлианна, рассказывая о конфликте с поклонниками Бузовой.
Юлианну такие обидные в общем-то слова лишь забавляют. Она знает цену себе и своему таланту, и ее самооценку не так-то легко пошатнуть. Кроме того, девушка всегда нравилась коллегам по творческому цеху, и они не стеснялись ей об этом говорить. Так, с Филиппом Киркоровым Юлианна нашла общий язык практически мгновенно. В детстве она несколько лет жила с родителями в Болгарии и освоила болгарский язык – родной для Филиппа Бедросовича. Несмотря на то что детство осталось далеко позади, Юлианна прямо в студии произнесла несколько фраз по-болгарски.
Хорошо знакома Юлианна и с Максимом Фадеевым. Одно время их связывали профессиональные отношения – Фадеев Караулову продюсировал – но вскоре девушку перестал устраивать его подход и она решила расторгнуть контракт. Это был рискованный шаг, фактически шаг в никуда, но Юлианна не из тех, кто пасует перед трудностями.
Юлиана Караулова в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
«У нас не крепостное право, если ты хочешь уходить – уходи», – приводит Юлианна слова Фадеева.
С Евгением Плющенко Юлианна тоже хорошо знакома и не без удовольствия вспоминает их беседу, лишенную традиционного звездного пафоса.
«Юля, привет! Это Женя Плющенко!» – улыбается Юлианна, цитируя слова фигуриста.
Словом, может показаться, что Юлианна родилась в рубашке: все ей благоволят, всем она нравится, а мужчины, увидев ее, «падают и сами в штабеля укладываются». Однако это только иллюзия. Как любого из нас, Юлианну и обижали, и предавали. И ей до сих пор тяжело об этом говорить, ведь некоторые раны не способно вылечить даже время.
– Я просто открыла дверь, а там, в душе, другая девушка, – рассказывает Юлианна.
Кто нанес певице такую глубокую рану? Как она отреагировала на предательство? Чем кончились отношения, о которых певице больно вспоминать? И как сейчас обстоят дела в ее семье? Все ответы – в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» 17 сентября, в 13.00, на НТВ.