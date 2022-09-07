Лера Кудрявцева: «Дмитрий Колдун рассказал, почему скрывался от Филиппа Киркорова»

Дмитрий Колдун – образец примерного семьянина. В шоу-бизнесе такое нечасто встречается. Колдун же «наколдовал» себе идеальный брак еще в школе, когда влюбился в симпатичную девчонку по имени Вика. Юным Ромео и Джульетте повезло пронести свои чувства сквозь года и стать счастливыми родителями.
Как приятно было видеть в студии всю семью Дмитрия: жену Викторию, сына Яна и дочку Алису! Дети меня сразу же покорили – они очаровательные, открытые и вовсе не считающие себя особенными, как частенько бывает с детьми известных людей. Сам Дмитрий тоже держится просто и приветливо и совсем не похож на избалованного певца.
Может, именно этим, а не только красивым голосом, Колдун очаровывает фанаток, которые не устают его донимать? С годами Дмитрий становится только мужественнее, а влюбленным девчонкам, как правило, нет никакого дела до того, что их кумир женат.
– Прям подходили и штаны снимали? – рассмеялась я, когда слушала рассказы Колдуна о фанатках.
– Ну да, было дело, – смутился певец.
Дмитрий Колдун в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Что ж, неудивительно, особенно учитывая тот факт, что именно Колдун несколько лет назад выступал на престижном европейском конкурсе и популярность его тогда взлетела до небес. Однако я хорошо помню, что потом певец куда-то пропал и о нем было практически не слышно.
– Мне приходилось втайне от Филиппа ездить по каким-то клубам, – рассекречивает свое музыкальное прошлое певец. – И вообще, я, как Колобок: и от бабушки ушел, и от дедушки ушел.
Колдун менял продюсеров как перчатки, но не потому, что вредный или капризный, а просто так складывалось. Он совсем не производит впечатление звезды, которая готова жить исключительно в люксах, утопающих в белых лилиях…
А еще он очень тонко чувствующий человек и не стыдится своих эмоций. Когда я заговорила о том, что причиняет ему сильную боль, Дмитрий не стал отпираться, хотя в глазах его появились слезы.
– Я нечасто об этом разговариваю, – покачал головой он. – Мне сложно.
И все же разговор о самом сложном состоялся, потому что именно беседы врачуют душу лучше любого психолога, а эффект попутчика действительно помогает почувствовать себя лучше. Свободнее.
О чем же так тяжело говорить Дмитрию Колдуну? Почему они с женой вынуждены жить на две страны и постоянно расставаться? Что связывает Дмитрия Колдуна с Никитой Пресняковым? И отважится ли Колдун ответить на вопрос, который стоит один миллион рублей? Все ответы – в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» 10 сентября, в 13.00, на НТВ.