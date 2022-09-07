Лера Кудрявцева: «Дмитрий Колдун рассказал, почему скрывался от Филиппа Киркорова»

Дмитрий Колдун – образец примерного семьянина. В шоу-бизнесе такое нечасто встречается. Колдун же «наколдовал» себе идеальный брак еще в школе, когда влюбился в симпатичную девчонку по имени Вика. Юным Ромео и Джульетте повезло пронести свои чувства сквозь года и стать счастливыми родителями.

Как приятно было видеть в студии всю семью Дмитрия: жену Викторию, сына Яна и дочку Алису! Дети меня сразу же покорили – они очаровательные, открытые и вовсе не считающие себя особенными, как частенько бывает с детьми известных людей. Сам Дмитрий тоже держится просто и приветливо и совсем не похож на избалованного певца.

Может, именно этим, а не только красивым голосом, Колдун очаровывает фанаток, которые не устают его донимать? С годами Дмитрий становится только мужественнее, а влюбленным девчонкам, как правило, нет никакого дела до того, что их кумир женат.

– Прям подходили и штаны снимали? – рассмеялась я, когда слушала рассказы Колдуна о фанатках.

– Ну да, было дело, – смутился певец.